Какой сегодня праздник: 25 декабря 2019 церковный праздник Спиридон Солнцеворот отмечают в России

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Сегодня, 25 декабря 2019, также отмечают Рождество Христово у западных христиан и другие события.

Какой сегодня праздник 25 декабря 2019: церковный праздник Спиридон Солнцеворот

25 декабря 2019 года отмечается народный праздник Спиридон Солнцеворот.

Церковь сегодня вспоминает святителя Спиридона Тримифунтского, получившего в народе прозвище Переворот, так как люди считают, что он солнце крутит так, чтобы оно всегда для людей светило.

По преданию, Спиридон родился в конце III века на Кипре в семье простых христиан. С самого детства он пас овец и вел скромный, богоугодный образ жизни. Достигнув возраста зрелости, женился, и ивжнтхх супруга родила ему детей. Через несколько лет душа его жены покинула мир, и Спиридон стал еще усерднее служить Господу Богу. Перед его взором всегда был пример Давида, Иакова и Авраама, которые отличались кротостью, простотой и любовью к странникам.

За свои добрые дела Спиридон был удостоен чудного дара. Он начал исцелять людей и изгонять из них бесов. Вскоре был назначен епископом города Тримифунта. Будучи на кафедре, Спиридон совершил множество чудес, но не отступал от установленных церковных правил и продолжал вести добропорядочную жизнь, отличаясь трудолюбием и добротой.

По погоде на Спиридона Солнцеворота судят о погоде на Новый год (31 декабря).

По приметам, если утро пасмурным выдалось, то весна будет ранней.

Если воробьи начали таскать в свои гнезда пух – жди лютых морозов.

Рождество Христово у западных христиан

Рождество можно назвать самым великими праздником, который установили в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество отмечается в более, чем 100 стран мира. 25 числа рождество отмечают не только католики, но и другие православные страны мира.

Самые первые сведения о праздновании христианами Рождества появились еще в 4 веке. Что касается реальной даты рождение Иисуса, то тут вопрос спорный и до сих пор никто не может дать четкого ответа. А вот 25 декабря выбрали потому, что оно связано с проходившим в этот день языческим солярным торжеством Рождение Солнца Непобедимого.

После него в Риме принятие христианства наполнилось новым содержанием. У праздника Рождества есть 5 дней празднования и 6 дней попразднества. В канун торжества соблюдается особо строгий пост, который получил название – сочельник. Если верить традиции, то пост сочельника заканчивается тогда, когда на небе появляется первая вечерняя звезда.

Кто празднует именины 25 декабря 2019?

Александр.

Что произошло 25 декабря 2019 в России и мире?

1759 – физик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть.

1896 – в Милане начала выходить первая социалистическая газета Италии Avanti!

1917 – Украина провозглашена Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

1926 – наследный принц Хирохито стал императором Японии.

1979 – началась война в Афганистане.

1991 – Михаил Горбачев объявил об отставке с поста президента СССР.

Кто родился 25 декабря 2019 из знаменитостей?