Есть только МиГ. Польша может отказаться от американских F-35

Вот теперь Штатам точно нужно вводить санкции против Турции за С-400. И срочно. А то даже Польша расхрабрилась. На что страна перепуганных русофобов, и та характер показывает. И не Москве – та ее знает как облупленную, а Вашингтону. Замахнулась на святое. Вернее, отмахнулась. Не нужны, говорит, нам ваши хваленые F-35. Отзываем, говорит, заявку на их приобретение. «Они не отвечают нашим потребностям, и они не подходят по соотношению цены и качества», – пришли к выводу в Минобороны, от которого уже и не ждали здравомыслия.

А они мало того, что отвергли «крылатую гордость» Америки, тактично не упомянув о ее тысяча и одном дефекте, так еще и выгодно отличили от нее российские, хотя даже советские МиГ-29. Сейчас они защищают польское небо и, как признались военные, на твердую пятерку. Несмотря на свои «4++», ничуть не уступают пятому американскому поколению, а по ряду параметров превосходят. Легкие, маневренные, высокоэффективные. Поставить на них технологию Стелс, ни один радар не отличит от «тридцать пятых». Они тоже станут невидимыми.

Ко всем своим плюсам, МиГи охраняют не только Польшу, но и ее деньги. Минимум миллиард долларов. И это только разница в стоимости собственно машин. А еще инфраструктура, которую придется полностью менять под дорогущего «американца», новые боеприпасы, системы радиолокации, переобучение техперсонала и летного состава. Все это тоже за свой счет. «Нужно помнить, что обслуживание не бесплатно. Нам будет крайне тяжело обеспечить производственные или сервисные возможности F-35», – наконец включили логику в польском Минобороны.

А ведь Америка свой флагманский истребитель им как награду за преданность загнать хотела. Там как получилось. Турцию следовало проучить за то, что предпочла заокеанским Patriot российский «Триумф». Вот Пентагон и отцепил ее от программы F-35. А куда их девать? Тут и вспомнили, что безотказная Варшава всегда под рукой, рада стараться и за ценой не постоит. Сжиженный газ покупает же у США себе в убыток. И это примет, решили в Вашингтоне. И впервые ошиблись на ее счет.

Столько всякого барахла у них накупила, а тут прозрела. Даже член нацсовета при президенте, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в своей книге раскритиковал контракты с ВПК «сюзерена». «Мы выставили себя идиотами, покупая за миллиарды какие-то списанные вооружения у американцев, привыкших унижать своих покупателей». Самих американцев, кстати, он назвал «болванами» за то, что уничтожили отношения Польши с Россией.

Сами, выражаясь языком автора, «болваны» пока молчат. Может, слов не находят от возмущения. А, может, выжидают. Официальная Варшава же еще не поставила все точки над I и точку на F. Это только мнение военных. Очень неплохая претензия на скидку. Как сказали в Минобороны, ресурсов немного, поэтому нужно «выбирать одно за счет другого». Хотя, что касается МиГа, любой эксперт скажет, чистая правда. Другое дело, что для Польши это, скорее всего, был только миг озарения. И он уже прошел.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik



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