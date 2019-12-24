Пять семи мусорных Алтайского края снизят тарифы обращение ТКО 2020 году

В Алтайском крае для пяти из семи зон региональных операторов в 2020 году подешевеет стоимость услуги по обращению с ТКО. Как указано на сайте регионального управления по тарифам, исключениями стали Бийская и Заринская зона. Причиной для удешевления стоимости услуги стало то, что в связи с изменениями в законодательстве регоператоров освободили от НДС.

В следующем году обращение с ТКО станет дороже для жителей Бийска, Белокурихи и районов, включенных в соответствующую зону. По данным на декабрь, с одного человека здесь взимается 37,59 рубля. Такой тариф должен сохраниться до 1 июля, после чего он вырастет до 43,06 рубля на человека. Аналогичная ситуация в Заринской зоне, где на данный момент стоимость услуги – 40,31 рубля. С 1 июля она поднимется до 45,32 рубля.

В то же время в остальных пяти зонах – Барнаульской, Алейской, Славгородской, Каменской и Рубцовской — цены уже с нового года упадут и останутся такими до конца 2020 года. Так, один барнаулец с 1 января будет платить почти на 5 рублей меньше – 60,35 рубля. Для жителей районов и муниципалитетов, входящих в данную зону, в том числе и Новоалтайска, плата уменьшится с 43,97 до 40,57 рубля. Для Каменской зоны стоимость понизится с 46,63 до 39,36 рубля, для Рубцовской – с 79,27 до 64,22 рубля, для Алейской – с 68,70 до 57,08 рубля. Ощутимее всего снижение тарифа произойдет в проблемной Славгородской зоне – со 109,02 до 71,24 рубля. «Чехарда» с тарифами здесь происходит с самого начала реализации «мусорной» реформы.

Такие расценки установило управление по тарифам Алтайского края. Этому поспособствовало принятие федерального закона, который освободил регоператоров по обращению с ТКО от НДС.

Вместе с тем ведомство сообщает, что в 2020 году в Белокурихе на 6,4 % снизятся тарифы на тепло. Весь следующий год жители города будут платить 2811,18 рубля за Гкал. Сейчас стоимость теплоснабжения для них составляет 3003,72 рубля за Гкал. По данным управления, основным фактором для снижения цен стало уменьшение размера аренды газовой котельной для местного поставщика АО «Теплоцентраль Белокуриха». Как утверждается, это произошло благодаря деятельности рабочей группы, созданной по инициативе краевого правительства, в которую вошли белокурихинские чиновники и депутаты.

Однако ранее прокуратура сообщала, что прежний тариф на тепло в Белокурихе был установлен незаконно: без должного экономического обоснования горожане платили за затраты городской теплоцентрали. По иску надзорного органа суд решил, что управление по тарифам установила плату за теплоснабжение в размере 3003,72 рубля незаконно.