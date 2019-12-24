Названа дата дебюта Слуцкого в «Рубине»

Российская премьер-лига опубликовала даты матчей весенней части сезона с 20-го по 23-й тур. Первый официальный матч под руководством Леонида Слуцкого «Рубин» проведет 1 марта против «Тамбова». Начало встречи — в 14:00.

В 21-м туре «Рубин» сыграет с «Крыльями Советов». Игра состоится 8 марта, начало — в 14:00. В 22-м туре 14 марта казанцы сыграют с «Арсеналом». Встреча начнется в 19:00. В 23-м туре 21 марта «Рубин» сыграет с «Уралом». Начало — в 14:00.

Расписание остальных матчей РПЛ будет определено после завершения матчей ¼ финала Кубка России