Механизмы преображения массовой культуры. Выведение нравственности

Доклад главного редактора проектов Научи Хорошему и КиноЦензор Дмитрия Раевского на тему влияния массовой культуры и механизмов её преображения. Доклад был представлен на Северном деловом форуме «Ливадия-2019», основные его положения также озвучены в рамках беседы на телеканале «Завтрашний день» с детским психологом, публицистом Ириной Медведевой и педагогом, писателем Татьяной Шишовой.

Что такое «массовая культура»?

Тема доклада – «Как изменить ситуацию в современной массовой культуре?». На этот вопрос и постараюсь ответить, предложив рабочие механизмы на этом важном направлении. Но прежде, чем что-то начинать менять, нужно понять, о чём конкретно идёт речь, и в каком состоянии оно сейчас находится. Это необходимо, чтобы целостно оценить ситуацию и наметить более грамотные шаги.Современная массовая культура – это различная информация в формате видео, аудио и текстовых материалов, которая транслируется через СМИ на большую аудиторию и тем самым оказывает влияние на поведение и формирование мировоззрения, как отдельного человека, так и всего общества. На слайде показаны основные информационные потоки, которые служат каналами доставки контента до широких масс:

Телевидение

Кинематограф

Музыкальная индустрия

Компьютерные игры

Рекламная сфера

Другое (радио, глянцевые журналы…)

Интернет (объединяет в себе всё перечисленное)

Массовая культура является частью понятия «медиасреда», которое объединяет в себе всю информационную сферу, а не только её популярную часть.При этом фактор медиасреды по степени значимости в деле воспитания новых поколений и управления обществом с каждым годом начинает играть всё более значимую роль. Причина простая: растёт количество времени, которое дети, подростки и взрослые люди проводят перед экранами гаджетов, а значит и растёт количество информации, поступающей в их психику по перечисленным каналам. Эта информация занимает определённое место в мировоззрении людей и начинает оказывать влияние на их поведение. В каком состоянии сегодня находится массовая культура?Теперь давайте ответим на вопрос, в каком состоянии сегодня находится массовая культура, и зачем её надо менять? Это очень объёмная тема, которой можно посвятить не один час времени. Но так как мы все живём не в вакууме и примерно представляем себе тот контент, который сегодня доминирует на телевидении, в музыкальной индустрии, в кино и других сферах, то я позволю себе сразу познакомить вас с выводами, основанными на 5 годах работы в рамках проекта «Научи хорошему». На слайде показаны основные модели поведения, формируемые современным телевидением:

Быть вульгарным, развязным, готовым к жизни напоказ – норма.

Эгоистический, «мажорный» образ жизни – норма.

Меркантильность и зацикленность на деньгах – норма.

Образ глупой/«роковой», доступной женщины – норма.

Образ гуляки, стремящегося к непостоянным отношениям, – норма.

Пропаганда пошлости, бесстыдства, извращений – норма.

Пропаганда алкоголя и табака – норма.

Ситуация в других сферах в содержательном плане похожа.

На слайдах вы можете видеть также примеры демотиваторов, предназначенных для разъяснения широкой аудитории посыла современного телевидения: В качестве доказательства приведу несколько примеров. По статистике самый популярный телеканал среди молодёжной аудитории – это ТНТ, на котором выпускаются такие ситкомы как «Интерны», «Физрук», «Универ», многочисленные комедийные передачи и реалити-шоу по типу «Дом 2».Если вы посмотрите любую серию перечисленных сериалов, то там обязательно будут сцены пьянок, пошлости, измен. Проституция будет показан в нейтральном или положительном свете. Тяга к знаниям будет высмеиваться и позиционироваться как «занудство». Главный герой по сюжету переспит с несколькими девушками, прежде чем найдёт, наконец, свою «любовь» и так далее. При этом в разных сериалах декорации и актёры будут меняться, но транслируемые модели поведения будут везде одинаковы, что свидетельствует о системности в подаче информации и её целевой ориентированности на формирование определённых взглядов у аудитории.Если это случайно или якобы без злого умысла, то ответьте, пожалуйста, на вопрос: как бы вы организовали системную пропаганду алкоголя и низменных моделей поведения, если бы в ваших руках был телеканал, и стояла такая задача? Вам вряд ли удастся придумать что-то более эффективное.Кто-то, конечно, может назвать всё демонстрируемое на ТНТ «сатирой», но следует помнить, что «высмеянное зло не исчезает из жизни, но становится, привычным, обыденным и легче принимается людьм». Тем не менее, многие скажут: «Ну что вы, я посмотрел выпуск Comedy Club!, посмеялся над их похабными шутками, но не пошёл после этого в кабак и не стал изменять жене. Получается, что ваша пропаганда в отношении меня не работает?»Во-первых, то, что вы не пошли сразу браться за бутылку, ещё не значит, что телепередача на вас никак не повлияла. К примеру, после просмотра контента, подобного ТНТ, человек как минимум становится более толерантным к пороку, потому что закономерное чувство негодования и отвращения постепенно вытесняется юмором и связанными с ним положительными эмоциями. К тому же отравление информацией происходит постепенно и незаметно. Та же реклама должна быть показана человеку множество раз, чтобы он, наконец, принял решение. Так же и эффект телевидения в навязывании моделей поведения может проявиться далеко не сразу и со своей спецификой, свойственной отдельной личности, ведь телевидение всегда работает с массовой аудиторией. Его не интересуете лично вы, его интересует влияние на общество в целом.Чтобы лучше это осознать, процесс просмотра фильма, сериала, передачи или любого другого медиапродукта, можно сравнить с процессом потребления пищи. Ни у кого не вызывает сомнений, что еда является одним из главных факторов, влияющих на здоровье человека. Это влияние проявляется не сразу – от одного гамбургера вы не умрёте и даже не заметите вредного эффекта, но стоит ввести фастфуд в свой постоянный рацион, как болезни не заставят себя ждать.Абсолютно аналогичный принцип воздействия и в случае с информацией, которую потребляет человек. Если еда влияет на физическое здоровье, то информация напрямую влияет на его психическое и духовное состояние.Но дело, конечно, не только в ТНТ. В целом практически все телешоу сделаны по технологии «Троянского коня». Это значит, что у них есть созидательные оглашаемые цели и деструктивные неоглашаемые. При этом на практике достигаются последние, о чем свидетельствует проведённый анализ.Например, на Первом канале уже много лет идёт проект «Давай поженимся». Официально эта передача нацелена на улучшение демографической обстановки, повышение количества счастливых семей и снижение разводов. Она ведь так и называется «Давай поженимся», и люди на неё приходят, чтобы создать семью. Но когда мы начинаем оценивать внутренний алгоритм передачи, то видим несколько иную картину. В качестве ведущих поставлены женщины с неустроенной личной жизнью, у которых было несколько мужей, при этом мужья их избивали, спивались, заканчивали суицидом. То есть роль свах и учителей жизни вручена женщинам, которые на собственном примере продемонстрировали свою полную недееспособность в сфере личных взаимоотношений с противоположным полом. Это значит, что всё, что они будут искренне озвучивать на передаче, будет способствовать тому, что в жизни поверивших им телезрителей будут происходить аналогичные несчастья. А говорят они на этих передачах очень много.

Есть и второй аспект. Прийти на центральное телевидение искать себе жену или мужа и раскрывать на всю страну какие-то особенности личной жизни могут либо люди, не совсем адекватные или, как минимум, не чувствующие ненормальности этого действа, либо те, кто просто хочет попиариться любой ценой. В результате и поведение участников телепередачи способствует достижению этих самых неоглашаемых деструктивных целей, а именно: Сокращение количества счастливых семей; Увеличение количества разводов; Сокращение населения.В качестве другого примера рассмотрим телешоу «Пусть говорят» – ещё один долгожитель Первого канала. Передача посвящена разным тематикам, но классическая технология манипуляции следующая. К примеру, обсуждается проблематика ЛГБТ. Понятно, что 99 процентов нашего общества крайне негативно относится к этому явлению, осознавая его опасность и вредоносность. В то же время на передачу «Пусть говорят» для обсуждения данной темы гостей в студии и экспертов пригласят в следующем соотношении: треть участников будут высказываться резко негативно по отношению к представителям ЛГБТ, треть участников будут яро защищать всех извращенцев, призывая к толерантности, уважению прав, гей-парадам и прочим «демократическим шаблонам», и ещё треть – будет занимать нейтральную позицию в стиле «надо жить со всеми мирно, они тоже люди». Именно в сторону этого мнения и будут склонять аудиторию перед экранами. И даже если наш телезритель до недавнего времени обладал стойким негативным восприятием данного явления, то с помощью подобного информационного воздействия он с высокой вероятностью может изменить своё отношение к проблеме. Раскроем ещё один важный момент – не все работники телеканала или участники и исполнители того или иного телешоу осознают весь спектр его влияния на массовую аудиторию. На практике обычно можно выделить три уровня:

Кто и как видит деятельность ТВ-шоу

Массовке и толпе зрителей предназначены глянцевые обёртки в стиле «мы просто развлекаем» или «мы помогаем людям решать их проблемы», как в случае с передачами по типу «Пусть говорят». ОГЛАШАЕМЫЕ ЦЕЛИ Среднее звено исполнителей, непосредственно создающих телепередачу: сценаристы, редакторы, костюмеры, операторы и так далее, ориентированы на погоню за рейтингами, показатели которых напрямую отражаются на их зарплате. О влиянии их труда на общество они либо не задумываются, либо глушат свою совесть оправданиями в стиле «людям нравится смотреть эту грязь». О том, как выстроен механизм рейтингов, они, естественно, не знают, или знают на уровне толпы, верящей в объективность так называемых «пиплметров». ОГЛАШАЕМЫЕ ЦЕЛИ + РЕЙТИНГИ + ДЕНЬГИ А вот верхнее звено исполнителей – ведущие ток-шоу, продюсеры, главные редакторы, владельцы киностудий, телеканалов и так далее, – эти ребята прекрасно осознают все цели, на достижение которых работает создаваемый ими контент: и оглашаемые, и неоглашаемые, и действуют вполне осознанно, нанося вред обществу и получая за это очень большие зарплаты. ОГЛАШАЕМЫЕ ЦЕЛИ + НЕОГЛАШАЕМЫЕ ЦЕЛИ + БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Если кого-то заинтересует влияние популярного сериала или телешоу, то просто вбивайте в интернете или на сайте «Научи хорошему» в поиск фразу «чему учит» и добавляйте название передачи. На большую часть медиаконтента уже можно найти подобную аналитику, представленную в виде наглядных видеороликов или статей.

Как изменить ситуацию?

Но давайте двигаться дальше. Сказать «как всё плохо» может каждый, а вот предложить варианты решения проблемы – это более важная тема. Поэтому плавно переходим к ответу на вопрос, вынесенный в заглавие сегодняшнего доклада – как изменить ситуацию в массовой культуре.Прежде всего надо понять, что нынешняя ситуация сформировалась таковой не случайным или хаотичным образом, а является результатом целенаправленного процесса управления, реализуемого через конкретные механизмы. На следующем слайде представлены инструменты управления тенденциями в массовой культуре: это институты премий, финансовые потоки и контроль над центральными СМИ. Сегодня все эти механизмы стали достаточно явными. Например, уже несколько лет подряд главную кинематографическую премию мира «Оскар» в номинации за лучший фильм вручают фильмам про извращенцев. В частности, таким картинам, как: «Лунный свет», «Форма воды», «Зелёная книга» и другим. Эти же фильмы получают максимальную положительную огласку в крупных медиа, на страницах которых не звучат такие термины как «пропаганда извращений». Наоборот – риторика ведётся сугубо в плоскости восхищения игрой актёров, декорациями, талантом режиссёра и прочими второстепенными моментами. Видя всё это со стороны, человек, даже абсолютно далёкий от сферы кино, должен либо сделать абсурдный вывод, что именно фильмы с ЛГБТ-повесткой сняты самым эстетичным образом, либо признать тот факт, что мотив присуждения премии носит явно политический характер и не имеет ничего общества с понятием искусства.Аналогичным образом выстроена система крупных телевизионных, музыкальных и всех других премий, в том числе российских. В аналогичную матрицу вписаны и большинство интернет ресурсов, посвящённых оценке кино, по типу КиноПоиска, Фильм.Ру, Кинотеатр.Ру и других, так как в них оценка фильмов в большинстве случаев сводится к оценке их эмоционального воздействия (альтернатива представлена на сайте КиноЦензор). Всё это в совокупности создаёт благоприятные условия для постоянных манипуляций через сферу массовой культуры.

Миф о существовании «развлекательного контента»

А в основе этого процесса лежит один большой, но очень значимый миф о том, что существует так называемый «развлекательный контент», задача которого – просто приносить положительные эмоции, помогать человеку отдохнуть и расслабиться. Пока человек считает, что он просто развлекается, и это не влечёт никаких последствий для его психики и поведения, то он не оценивает критически поступающую к нему информацию. Это кстати особенно хорошо заметно по музыке. Часто так бывает, что текст песни человек знает наизусть, а о смысле запечатлённых в памяти и даже произносимых им слов он никогда и не задумывался, как раз потому, что относится ко всей этой сфере без должного внимания, не оценивая посыл композиции.То есть реальные цели управления массовой культурой спрятаны за ложной вывеской «развлечения», благодаря которой удаётся избегать обсуждения действительно значимых и первостепенных вопросов: «какие идеи и ценности продвигает произведение», «какие установки формирует», «как влияет на массовую аудиторию», «чему учит?» и так далее.Именно этих вопросов боятся нечестные на руку сценаристы, музыканты, продюсеры, желающие скрыть свои истинные цели и пользующиеся неграмотностью населения в вопросах управления. Честный человек с радостью расскажет, чему учит его творчество, на что оно вдохновляет, к чему призывает аудиторию. А тому, кто всё делает просто ради денег или славы, либо кто сознательно вредит обществу, придётся выкручиваться, изворачиваться, лгать, использовать ничего не значащие слова о «высоком искусстве для избранных» или о том, что творчество должно быть «свободным».Часто также можно услышать фразу про «отражение реальности» – мол, просто жизнь такая, и мы в своих фильмах или передачах показываем правду. Но ведь можно поставить телекамеру на помойке и транслировать круглые сутки кадры с бомжами (наглядный пример – это телешоу «Дом 2», собирающее различных маргинальных личностей), а можно брать интервью и снимать передачи про крепкие семьи, про выдающихся людей, достижения страны. В обоих случаях видеоряд будет отражать реальность, но эффект и влияние на общество будут совершенно разными. То есть, если ты отражаешь реальность – это ещё не значит, что ты занимаешься полезным делом.Таким образом, ответ на вопрос «Как изменить ситуацию в массовой культуре?» звучит следующим образом: необходимо максимально переводить общественную дискуссию касательно искусства, творчества и оценки любого произведения, ориентированного на широкую аудиторию, из развлекательной сферы в управленческую. И по мере смещения обсуждения в эту плоскость, поле для всевозможных манипуляций будет постоянно снижаться, а возможность продвижения созидательной повестки увеличиваться. Хотя озвученный рецепт преображения массовой культуры, на первый взгляд, достаточно прост, но его выполнение требует с одной стороны – длительной системной работы, а с другой – высокого уровня подготовки тех, кто вступает в подобные дискуссии. Умение задать правильный вопрос – это только половина решения проблемы, но надо ещё и уметь самому найти ответ. То есть уметь распознавать продвигаемые идеи и технологии их внедрения, правильно оценивать влияние произведения на общество и последствия его распространения, быть в состоянии грамотно обосновать свои выводы.