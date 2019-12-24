Зачем русские казаки носили продолговатые мохнатые шапки?

Наверняка многим приходилось видеть странные мохнатые продолговатые головные уборы российских казаков. При этом далеко не каждый знает, откуда взялась загадочная меховая шапка, как она называется и для чего нужна. На самом деле с этой шапкой далеко не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Самое время узнать больше об одном из самых ярких атрибутов русских кавалеристов.

Папаху русские переняли у жителей Кавказа и Средней Азии во время экспансии в данный регион. |Фото: yandex.by.«Мохнатая» меховая цилиндрическая шапка, которую можно увидеть на русских казаках, называется папаха. Как несложно догадаться, исконно русским головным убором она не является. Предмет гардероба был заимствован у народов Кавказа и Средней Азии, куда Российская Империя на протяжении нескольких столетий проводила свою экспансию. Папаха является одним из наиболее ярких заимствований удачных изобретений пришлыми народами, у народов коренных.

Шапка полагалась в первую очередь казакам, которые служили на границе. |Фото: humus.livejournal.com.

Считается, что русские солдаты стали носить папахи во время службы на Кавказе и Средней Азии примерно с 1817 года. Этот головной убор быстро завоевал популярность, благодаря своим выдающимся характеристикам и в первую очередь – удобству. Впрочем, тогда об официальном понятии папахи, как предмета воинской экипировки не шло. Случилось это только в 1855 году. Тогда папаха была официально установлена в русской армии, причем только в казачьих подразделениях.

Постепенно папаха становилась все более модной, носили ее и офицеры, и цари. |Фото: sensum-club.pro.

При этом папахи в Русской имперской армии были очень разными. Внешний вид папах мог сильно меняться в зависимости от региона службы конкретного подразделения. Большинство казачьих папах было высокими, с коротким мехом и черного цвета. При этом Уральские, Забайкальские, Амурские и Уссурийские подразделения носили папахи с длинным мехом. В вот Сибирские казачьи формирования уже носили папахи укороченные, с коротким мехом и черного цвета. Представители свиты и личной охраны Его Величества носили (как правило) высокие белые папахи с коротким мехом.

В Первую мировую войну папаху разрешили носить всем сухопутным частям. И да, это фото на Восточном фронте с немецкими солдатами. |Фото: smolbattle.ru.

Данный головной убор в русской армии стал форменным предметом одежды и, по сути, выполнял две функции. Во-первых, отражал принадлежность кавалериста к казачьему формированию. Во-вторых, был просто удобным зимним головным убором. Достаточно сказать, что папаха оказалась настолько удобной шапкой, что смогла пережить в имперскую армию.

Революционные солдаты в 1917 году стали помечать папахи красной лентой. |Фото: sudak.me.

В 1913 году в Российской Империи было принято положение, которое учреждало папаху в качестве головного убора всех сухопутных войск страны. Правда, действительно широкого распространения она получить не успела. Во-первых, потому что уже готовилась новая шапка, которая впоследствии получила название «будёновка». Во-вторых, потому что в 1917 году случилась революция. Кстати, революционеры папаху тоже любили, в качестве знака отличия пришивали к ней красную ленту. В ходе Гражданской войны папахи использовались буквально всеми: красными, белыми, зелеными. Носили, как имперские шапки образца 1910 года, так и традиционные кавказские головные уборы.

Папаха была очень популярна. |Фото: yandex.com.tr.

В 1922 году в Советской России папаха была выведена официально из массового употребления. Однако, уже в 1936 году, приказом НКО СССР номер 67 от 23 апреля знаменитый головной убор вновь вернулся. Согласно приказу, папаху могли использовать в качестве выходной формы одежды бойцы казачьих формирований в составе РККА. Так, кавказские казаки носили папахи-осетинки («кубанки»), а донские казаки предпочитали традиционную высокую папаху. Спустя 4 года в 1940 году вышел новый приказ, который разрешил использовать папаху в качестве зимнего головного убора генералам и маршалам Советского Союза. А спустя еще некоторое время, папаху разрешили носить и полковникам всех родов войск, вместо шапки-ушанки.

Революционер-анархист Батька Махно. В папахе. |Фото: ozersk74.com.

После развала Советского Союза в 1995 году папахе досталось. Новым приказом головной убор был запрещен к использованию в армии. Тем не менее, спустя 10 лет, в 2005 году указом президента РФ от 08.05.2005 г. № 531 кавказский головной убор в очередной раз вернулся в войска. Сегодня он полагается генералам и полковникам, как и во времена СССР.

Советские казаки в папахах-кубанках на Параде победы в Москве в 1945 году. ¦Фото: yandex.ru.