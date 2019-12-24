Американские онкологи развеяли 5 распространенных мифов о раке

Онкологические заболевания – одни из самых распространенных в мире, занимают второе место по уровню смертности. Неудивительно, что с ними связано множество мифов, в которые верят миллионы людей.

Американские онкологи решили развеять самые распространенные из них. Первое убеждение – больным раком нельзя употреблять сахар и сладости. Действительно, многие врачи до сих пор дают такие рекомендации, будучи уверенными в том, что глюкоза питает злокачественные клетки и провоцирует их интенсивное размножение.

Онкологи обращают внимание на то, что проведено много исследований на эту тему, но конкретных доказательств тому, что сахар питает мутировавшие клетки, так и не добыто. Но сахаром все же не стоит злоупотреблять, так как его избыток провоцирует ряд других проблем со здоровьем.

Еще один распространенный миф – молочные продукты провоцируют риск рака груди. Некоторые ученые предполагают, что гормоны, которые есть в молоке и сыре, могут повышать риск развития рака молочных желез.

Это всего лишь предположения, говорят врачи, так во время исследований не было найдено прямой связи между употреблением молочных продуктов и развитием онкологии.

Искусственные подсластители не вызывают рак – это еще один распространенный миф, который начал ходить еще с 70-ых годов минувшего столетия.

Старые исследования показали, что некоторые подсластители, такие как аспартам, могут вызывать рак – но тогда речь шла об онкологии у мышей. Когда же были протестированы подсластители на людях, оказалось, что подобного воздействия на человеческий организм заменители сахара не оказывают.

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Излучения мобильного телефона способны довести до рака. В этом убеждены многие люди, особенно, старшего поколения. Но прямой связи нет, уверяют зарубежные специалисты.

Разница между высокочастотным рентгеновским излучением и низкочастотным излучением смартфонов огромная. Первые и вправду могут спровоцировать развитие злокачественных опухолей. Но низкочастотное излучение мобильных телефонов не оказывает негативного влияния на клетки, если оно не превышает допустимые нормативы.

Последний пятый миф касается веса. Большинство людей убеждены, что между ожирением и раком нет никакой прямой связи, но это не так. На самом деле лишний вес провоцирует ряд серьезных проблем со здоровьем и способен довести не только до диабета, инфаркта или инсульта, но и до рака.

Связь между ожирением и раком была доказана во время исследований. Ученые выяснили, что 3,6 процента всех случаев рака у взрослых связаны именно с ожирением.

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