Росстандарт рассказал, как выбрать дизельное топливо для авто зимой

«Взрывная» стартовая динамика и экономичность – далеко не все особенности дизельных двигателей, о которых стоит помнить. Не менее важно и то, что «дизели» очень восприимчивы к топливу и климату, в котором они эксплуатируются. Как раз, об этом сегодня лишний раз напомнил Росстандарт.

«Резкая сезонная смена климата, колебания среднесуточных температур — все это необходимо учитывать и тщательно подходить к выбору дизельного топлива. Росстандарт рекомендует автовладельцам заправлять автомобили исключительно зимним дизельным топливом даже в сравнительно теплую погоду» — рассказали в ведомстве.

Специалисты напомнили, что зимнее дизельное топливо обозначается как «ДТ-З-К5» и посоветовали не заправляться горючим с маркировками ДТФ (дизельная технологическая фракция), ДГК (дистиллят газового конденсата), ТБЛ (топливо бункеровочное легкое) и СМТ (судовое маловязкое топливо).

«У такой продукции нет подтверждения возможности эксплуатации ни в летнее, ни тем более в зимнее время. Его использование в автомобилях губительно для двигателя, существенно загрязняет экологию и представляет реальную угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения», — пояснили в Росстандарте.

Замерзание дизельного топлива зимой, по словам экспертов, объясняется наличием парафинов, которые кристаллизуются и повышают вязкость горючего, мешая ему свободно «идти» по топливной системе. В итоге топливо превращается в гель, а двигатель перестает заводиться.

Лучший способ избежать таких проблем – заправляться на проверенных АЗС и только «зимним» дизельным топливом с маркировкой «ДТ-З-К5», которое не подвержено замерзанию вплоть до минус 25 градусов по Цельсию.