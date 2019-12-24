Mercedes-Benz отзовет в России более 1,1 тысячи автомобилей

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1118 своих автомобилей. Первая отзывная кампания коснулась 1022 кроссоверов GLE (тип 167), реализованных с 2018 года по настоящее время, вторая – 96 седанов S-Class (типы 217 и 222), реализованных в 2019 году. Об этом сообщает Росстандарт.

Причиной первой сервисной акции, объявленной в отношении кроссоверов Mercedes-Benz GLE, стало возможное несоответствие крепления декоративной накладки на вертикальной перегородке нужной спецификации. Владельцам 1022 отзываемых автомобилей предложат бесплатно проверить крепление декоративной накладки на вертикальной перегородке задних дверей и, при необходимости, доработать его.

В свою очередь, седаны Mercedes-Benz S-Class попали под отзыв из-за кодирования программного обеспечения коммуникационного модуля для системы электронного вызова (eCALL), которое тоже может не соответствовать спецификации. Владельцам 96 отзываемых автомобилей предложат бесплатно адаптировать конфигурацию программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова.

Письменное уведомление об отзывных кампаниях будет отправлено по SMS или электронной почте в самое ближайшее время.

Ознакомиться с перечнем VIN-номеров отзываемых машин можно в приложенных документах на официальном сайте Росстандарта.