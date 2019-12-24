Новый кроссовер Kia Seltos появился у российских дилеров

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, уже поступил к дилерам. Как стало известно «Автоновостям дня» от одного из участников форума Seltos.Club, несколько «живых» автомобилей уже есть у одного из московских дилерских центров KIA.

Впрочем, радоваться этому факту пока рано – фотографировать и, тем более, показывать «российский» KIA Seltos запрещено. Ожидается, что познакомиться с новинкой воочию можно будет после новогодних праздников, то есть в середине или в конце января следующего года.

По словам менеджера того автосалона (куда, собственно, приехали машины), в первую партию вошли только переднеприводные «Сэлтосы» в комплектации Luxe с 2,0-литровым мотором и вариатором. Стоимость таких кроссоверов уже известна – она составит 1 349 900 рублей.

Полноприводные KIA Seltos поступят в продажу чуть позже — предположительно, в феврале будущего года.