На Волині чоловік впав з даху церкви

23 грудня трапився нещасний випадок на будівництві нового храму в селі Раків Ліс, що у Камінь-Каширському районі.

Один з робітників впав з даху церкви й отримав важкі травми, — пише видання Вісник.

У важкому стані його забрали медики. З неофіційних джерел стало відомо, що чоловікові більше сорока років, він з Рівненщини, де живе при одному з монастирів.

Нову церкву у Раковому Лісі почали зводити прихожани УПЦ МП після того, як більшість прихожан діючого храму Благовіщення Пресвятої Богородиці у лютому цього року зі своїм настоятелем перейшла до Православної церкви України. Прихильники УПЦ на чолі зі ще одним священником, який служив у селі, нині звершують богослужіння у наметі, що поставили неподалік.

А новий храм почали будувати без дозвільних документів на земельній ділянці, призначеній під житловий будинок. Він був зведений фактично за півроку від фундаменту до куполів.

Олеся ВЕРЕСКОВЕЦЬ