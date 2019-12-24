Алтайские денисовцы оказались лишь одним подвидов особой ветви древних людей

Ареал подвида древних людей — денисовцев — распространялся от Сибири до Папуа-Новой Гвинеи и Микронезии во всей Восточной Азии. Найденные на Алтае останки принадлежат лишь одному из них, расселившемуся почти по всей Азии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание СО РАН «Наука из первых рук».

«Сегодня мы можем говорить о трех ветвях денисовцев. Одна из них проживала в Восточной Азии и Сибири; территория обитания еще одной, по-видимому, была ограничена Новой Гвинеей и ближайшими островами; следы третьей в первую очередь обнаруживаются в Океании и, в меньшей степени, во всей Азии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что денисовцы внесли свой вклад в формирование всех азиатских народов, в первую очередь, в Меланезии и Австралии, у жителей которых доля денисовских генов достигает 5-6 %.

В текущем году были опубликованы сенсационные результаты исследования ископаемой челюсти из карстовой пещеры Байшия на Тибетском нагорье (КНР) — ученые выяснили, что она принадлежала представителю группы древних людей, генетически очень тесно связанной с обитателями Денисовой пещеры.

Было установлено, что денисовец имел достаточно примитивную челюсть с очень крупными коренными зубами.

Также в 2019 году с помощью анализа эпигенетических особенностей генома денисовцев была предпринята попытка реконструировать облик этих древних людей. В данном случае речь шла о метилировании ДНК — присоединении к ней метильной группы, которая препятствует считыванию генетической информации и «выключает» ген.

Создав карту метилирования генов для ДНК из мизинца девочки из Денисовой пещеры, ученые сравнили ее с аналогичными картами для современных людей, неандертальцев и шимпанзе, сосредоточив внимание на областях, где степень метилирования отличалась более чем вдвое.

Затем ученые обратились к базе данных генов человека, которая позволяет оценить, как влияют на анатомию те или иные отсутствующие или дефектные гены. В общей сложности исследователи обнаружили 56 анатомических особенностей (34 из них в черепе) денисовцев, которые, возможно, отличали их от людей и неандертальцев.

В итоге «денисовская девушка» оказалась во многом похожей на неандертальцев — с таким же плоским черепом, выступающей нижней челюстью и наклонным лбом. Однако при этом лицо ее было заметно шире, а дуга зубов вдоль челюстной кости длиннее. «И этому лицу прекрасно подошла челюстная кость, обнаруженная на Тибете», — отмечается в сообщении.

По археологическим данным, денисовский человек — самостоятельный подвид древних людей — появился на Алтае после прохождения мощной волны миграции с Ближнего Востока примерно 300 тысяч лет назад. Также в пещере найдены следы неандертальцев, которые обитали на Алтае 50-70 тысяч лет назад, их следы были найдены главным образом в соседних пещерах — Чагырской и Окладникова.

Палеогенетические исследования показали, что у современных жителей Меланезии, Папуа-Новой Гвинеи и аборигенов Австралии сохранилось около 6 % генов денисовцев. Современным жителям Евразии около 4 % генов достались от неандертальцев. Также установлено, что гены денисовцев позволяют современным жителям Тибета переносить низкое содержание кислорода.

Согласно гипотезе мультирегионального формирования человека современного физического облика, все подвиды древних людей, послужившие для него основой, в том числе денисовцы, неандертальцы и гипотетический «человек восточный», обитавший в Юго-Восточной Азии, являются потомками Homo erectus — «человека прямоходящего».