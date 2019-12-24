Путин назвал «антисемитской свиньей» посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру

Президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии Юзефа Липского, пообещавшего в 1938 году поставить памятник рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии министерства обороны.

«Сволочь! Свинья антисемитская! По другому сказать нельзя», — возмутился глава государства, комментируя доклад польского посла в Германии в 1940-х годах.

«Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве», — добавил российский лидер.

«У нас достаточно материалов, чтобы не дать никому испоганить память о тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом. Именно такого сорта люди, которые тогда вели переговоры с Гитлером, сегодня сносят памятники воинам Красной армии, освободившим Европу от нацизма», — заявил он.

Напомним, в сентябре Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Значительная часть документа посвящена критике действий руководства СССР. В резолюции также утверждалось, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова — Риббентропа. Кроме того, авторы документа писали о том, что СССР в тот период оккупировал страны Балтии и часть Польши, а также напал на Финляндию.

«Чуть ли не обвиняют СССР, наряду с нацистской Германией, в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941-го», — отметил президент РФ в декабре на заседании оргкомитета «Победа».