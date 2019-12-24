Главный нарколог Москвы назвал самый безопасный алкогольный напиток

Чтобы поддержать хорошее настроение в новогоднюю ночь и не мучиться утром с похмелья, можно позволить себе пару бокалов белого сухого вина. Об этом говорилось на конференции, посвященной «Безопасному Новому году». «Один-два бокала за ночь и прогулки по заснеженной Москве – это все очень здорово», – цитирует [url=]РИА Новости[/url] главного нарколога столицы Евгения Брюна.

Он напомнил москвичам, что большие дозы спиртного вызывают отравление – токсический эффект. Дозы должны быть умеренными, а временные промежутки между ними – длинными.

Ранее специалисты Роспотребнадзора посоветовали гражданам разбавлять алкоголь водой (1:3). Этот совет относится к крепким напиткам, получаемым не естественным образом, а путем перегонки. Кроме того, количество выпитой водки (либо других крепких напитков) за праздничным столом не должно превышать 150-ти мл.