На табличке возрастом 2700 лет обнаружили изображение демона

Таблички были обнаружены несколько десятилетий назад в северной части Ирака в старом городке Ассур. До сегодняшнего дня специалисты продолжают работать над их расшифровкой. Исследования показали, что часть табличек является записками врача. Такие документы предоставили ученым действительно уникальную информацию, которая касается медицины тех времен. Тогда болезни лечили не только специальными лекарствами, но и разнообразными магическими ритуалами.

Стоит отметить, что раньше думали, что заболевания вызываются разными демонами и богами. Это первый случай, когда ученым удалось связать рисунок с определенной болезнью. Эпилепсия в древнем Ираке пугала всех людей, ведь больные начинали кричать страшным голосом, теряли сознание и бились в жутких припадках. Считалось, что все это происходит из-за одержимости человека потусторонними силами.

Специалисты считают, что древние врачи сначала проверяли лекарства на животных, затем на детях и только потом уже приступали к лечению взрослых людей.