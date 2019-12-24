NASA разрабатывает корабль, который будет лететь быстрее света

Сегодня NASA очень много денег вкладывает в двигательную систему, с помощью которой космический корабль будут передвигаться быстрее света, сообщает портал Новости Планеты. Если учитывать теорию относительности Эйнштейна, то для того, чтобы объект мог двигаться на протяжении долгого времени быстрее света, потребуется много кинетической энергии. В теории, проблему можно решить с помощью деформации пространства, а не увеличивать кинетическую энергию определенного объекта. Об этом еще в 2012 году рассказывал ученый Гарольд Сони Уайт. На данный момент ученые активно занимаются исследованием двигательных технологий. По словам специалиста, корабль не будет двигаться быстрее света. Он вообще будет находиться на одном месте в специальном пузыре. Этот пузырь сжимает ткани пространства и времени перед собой и расширяет позади себя, что позволит космическому кораблю путешествовать с невероятной скоростью. Но для того, чтобы эта технология начала работать, изначально требовалось невероятно количество энергии вселенной. Благодаря последним разработкам, ученым удалось сократить количество требуемой энергии в два раза.