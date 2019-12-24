В Серпухове после двухчасовой поездки по местным больницам умерла 13-летняя девочка

В подмосковном Серпухове в инфекционном стационаре ЦРБ скоропостижно скончалась 13-летняя девочка. В заключении о смерти говорится, что причиной смерти стал отек легких на фоне сердечной недостаточности. Мать подростка уверена, что врачи, не будь они такими бесчувственными, могли бы спасти ее дочь.

Женщина рассказала, что ничего не предвещало беды. За неделю до смерти ее 13-летняя дочь Александра чувствовала себя, как обычно. Потом у девочки немного поднялась температура. Обратились к врачам, те поставили диагноз ОРВИ, назначили лечение.

Буквально на следующий день Александре стало лучше, но через день она опять пожаловалась, что чувствует себя плохо. Школьницу начали мучить боли в животе, рвота.

Мать Саши вызвала скорую помощь, а потом начались курсирования девочки между серпуховскими стационарами, [url=]пишет[/url] «Ока ФМ».

В больнице имени Семашко у нее взяли анализы и убедившись, что необходимости в операции нет, направили в детскую больницу на улицу Химиков.

В этой больнице больную оформили в инфекционное отделение, но мать не пустили и посоветовали звонить. Утром женщине сказали, что дочке стало легче, она обрадовалась. Посоветовали прийти после 12 часов, когда закончится обход. Но мать уже не успела увидеть дочь живой.

Женщина вспоминает последний разговор со своей девочкой.

«У нее была сильная одышка. Она мне сказала, что ей очень плохо и к ней никто не подходит. Еле дозвонилась до больницы, на меня наорали, сказали, если ей так плохо — почему не подошла и не сказала. А у моей доченьки просто не было на это сил», — цитирует «Ока ФМ» мать умершей девочки.

Через час после этого телефонного разговора сердце Саши биться перестало.