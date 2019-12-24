Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Суррогатная мать не знала, для кого вынашивает детей.

43-летний юморист и ведущий Максим Галкин вместе с 70-летней супругой Аллой Пугачевой воспитывают двойняшек – 6-летних Лизу и Гарри. Пара не скрывает, что детей для них выносила суррогатная мать. Галкин не считает, что суррогатное материнство – это преступление против природы. Он уверен, что суррогатные матери так зарабатывают деньги, а многие пары, такие как Пугачева и Галкин, могут с их помощью обзавестись собственными детьми. К выбору суррогатной матери пара подошла серьезно.

«С суррогатной матерью мы не были знакомы лично. Она тоже не знала, для кого вынашивает детей. Полная анонимность», — отметил Галкин.

Для поиска суррогатной матери они обратились за помощью к специалистам. Кандидаты проходили тщательный отбор: это и анкетирование, и собеседование, и видео. Журналист в интервью «А поговорить?» спросила юмориста, как у него возникли отцовские чувства, если он не был рядом все 9 месяцев с женщиной, вынашивающей ребенка. По мнению Галкина, это совсем не обязательно.

«Отцовское чувство возникает, когда человек взрослый. Мы знаем по свидетельству многих отцов в 20 или 25 лет — это неосознанное отцовство. У меня появились дети в 37 лет, это самое оно. Я сразу моментально сошел с ума по этим детям. Не связано никак ходит рядом беременная или нет. Это только осознанное чувство», — отметил Галкин.

При этом пара старается никогда не оставлять своих детей. Если один на гастролях, другой находится рядом с Лизой и Гарри. К тому же, даже будучи на гастролях, Галкин все время общается с детьми по видеосвязи.

Напомним, ранее Михаил Боярский резко раскритиковал тех, кто прибегает к ЭКО или услугам суррогатного материнства. Он считает, если пара не может иметь детей, значит им и не надо размножаться.