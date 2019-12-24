Ученые объяснили, как лишний вес людей ускоряет глобальное потепление

Исследование доказало, что люди с лишним весом ускоряют глобальное потепление на нашей планете. Ученые из Дании и США выяснили, что люди с ожирением влияют на глобальное потепление, поскольку они выделяют больше углекислого газа. Как известно, на выделение углекислого газа влияют и скорость метаболизма, и масса тела живых организмов. Те, кто имеет лишний вес, выделяют больше углекислого газа в сравнении с худыми. К том же, зачастую полные люди потребляют больше еды и напитков, на производство которых тоже идет энергия.Читайте на Информинг.Ру: Врач рассказала, какая доза алкоголя повышает риски рака Из-за лишнего веса миллиона людей по всей планете выбрасывается лишних 799 мегатонн углекислого газа. А это около 1% всех выбросов, производимых людьми.

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Также исследование показало, что в среднем экологический след человека с ожирением в пять раз длиннее, чем у его ровесника с нормальным индексом массы тела.Поэтому ученые призывают всех следить за своим весом. Это важно не только для их здоровья, но и для экологии планеты в целом. Исследователи объясняют, что с повышением средних температур на нашей планете будет увеличиваться и количество случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы. К тому же те заболевания, которые ранее были только в тропических широтах, сейчас диагностируют и в более северных странах. К тому же, если глобальное потепление не остановить ,и средняя температура на планете поднимется хотя бы на один градус Цельсия, упадет урожайность кукурузы (на 7,4%), пшеницы (на 6%) и риса (на 3,2%).Глобальное потепление может стать причиной того, что будут затоплены многие прибрежные территории. Поэтому, считают ученые, крайне важно устранить все факторы, влияющие на температуру на нашей планете, иначе вскоре она может стать непригодной для жизни. Яндекс Дзен

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