В Турции с нового года вырастет стоимость регистрации мобильных устройств, приобретённых за рубежом

Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2020 года, сообщает Diken.

Стоимость была увеличена со 150 турецких лир (26,6 долларов) до 500 лир (88,67 долларов) в ноябре 2018 года, а затем до 618 лир (103 долларов) в июне и 1 тыс. 500 лир (252 долларов) в июле, что свидетельствует об увеличении на более чем 900% за последние 13 месяцев, отмечает Diken.

Надо сказать, что в Турции разрешается пользоваться мобильными устройствами, приобретёнными за рубежом, в течение 120 дней в международном роуминге или с турецкой SIM-картой без регистрации. Затем необходимо зарегистрировать телефон и заплатить определённую стоимость, чтобы продолжить пользоваться устройством, в противном случае оно будет заблокировано в турецких сетях мобильной связи.