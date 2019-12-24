В 38 регионах РФ выросли продажи авто с пробегом

Продажи легковых автомобилей с пробегом выросли в 38 российских регионах из 85-ти. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» по итогам исследования вторичного рынка легковушек в РФ за 11 месяцев 2019 года.

Как стало известно «Автоновостям дня», наибольший рост вторичный рынок легковых автомобилей показал в Чечне (+16%), Республике Алтай (+14%) и Ингушетии (+10,8%). В остальных 35 регионах, в число которых также вошло Подмосковье (+7,5%) – крупнейший региональный рынок подержанных машин в России, рост составил менее 8%.

Впрочем, в большинстве регионов РФ продажи автомобилей с пробегом, наоборот, падают. Сильнее всего автомобильная «вторичка» упала в Москве (-10,4%) и Санкт-Петербурге (-5,7%), а в 43 субъектах спад оказался даже меньше, чем в целом по стране (-0,3%).