АвтоВАЗ снял с производства пикап ВАЗ-2329

«АвтоВАЗ» снял с производства модель ВАЗ-2329 – пикап на базе LADA 4×4 с полуторной кабиной, цельноштампованной боковиной и несущим кузовом. Такие машины российский автогигант выпускал совместно с независимой компанией «Супер-Авто» с 1995 года. Об этом сообщает портал Drom.ru.

Как стало известно «Автоновостям дня», последние экземпляры ВАЗ-2329 были собраны около года назад, однако из линейки LADA на официальном сайте модель исчезла только сейчас. У дилеров этих пикапов тоже не осталось, но в качестве альтернативы доступны восстановленные машины, оснащенные более мощным 1,8-литровым двигателем с отдачей 93 л.с. вместо 1,7-литрового на 83 л.с.

Купить восстановленный (подвергнутый глубокому капремонту) ВАЗ-2329 можно минимум за 650 000 рублей, то есть чуть дешевле, чем новый. На каждый автомобиль распространяется заводская гарантия от «Супер-Авто» сроком на 6 месяцев.

Официальных комментариев о завершении производства редкой отечественной модели «АвтоВАЗ» пока не давал.