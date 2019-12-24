АвтоВАЗ уходит в корпоративный отпуск

АО «АвтоВАЗ» и автозавод «LADA Ижевск» уходят в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 25 по 31 декабря 2019 года. Производство автомобилей на всех предприятиях «группы АвтоВАЗ» возобновится с окончанием новогодних каникул, 9 января.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе российского автогиганта, все дилеры обеспечены достаточным запасом товарных автомобилей, который обеспечит покупателям LADA широкий выбор в период корпоративного отпуска и праздников.

Тем временем, АвтоВАЗ продолжит плановую модернизацию оборудования и реализацию проектов по дальнейшему внедрению производственной системы Alliance Production Way. Работы в рамках программы улучшения условий труда сотрудников будут вестись в прежнем режиме.