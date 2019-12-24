Почти работников недобросовестного бийского предприятия добились собственных зарплат

Руководство бийского ООО «Производственное объединение «Железобетон им. В. М. Мозырского» выплатило долги по зарплатам своим 99 работникам после представления прокуратуры. Об этом сообщается на сайте надзорного органа. Оказалось, что некогда крупный участник отраслевого рынка стройматериалов и строительства жилья из бетона в последние годы испытывает серьезные финансовые проблемы на фоне закрывшегося доступа к государственным и муниципальным контрактам из-за их недобросовестного исполнения.

Как сообщается, прокуратура нашла нарушения трудового законодательства на ПО «Железобетон». Фирма некоторое время не выплачивала зарплату своим сотрудникам, из-за чего накопилась задолженность в размере более 1,4 млн рублей перед 99 работниками. Руководителю предприятия внесено представление с требованием решить эту проблему. Несмотря на то, что оно было удовлетворено, в отношении начальника возбуждено дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение).

Отметим, что по данным интернет-справочников, гендиректором предприятия является Игорь Карманов. Как следует из возбужденного дела, задержки зарплат здесь допускаются не впервые. Согласно справочной информации, в отношении ООО «ПО «Железобетон» действует 159 исполнительных производств по заработной плате.

Кроме того, общество обременено долгами на общую сумму более 80 млн рублей в рамках 560 исполнительных производств. Вдобавок, в арбитраже рассматривается еще несколько десятков исков о различного рода взысканиях. Последнее из таких было удовлетворено в начале декабря: суд обязал предприятие выплатить долг за электроснабжение в размере чуть менее 500 тысяч рублей в пользу АО «Алтайэнергосбыт».

Все это происходит на фоне крутого падения выручки и прибыли, которое началось после 2015 года, когда ПО «Железобетон» оказалось на финансовом пике, увеличив свою выручку практически на 150 %. В тот год выручка предприятия составляла 751 млн рублей. Правда, также стоит отметить, что этому предшествовало серьезное падение прибыли: если в 2013 году она составляла 25 млн рублей, то в 2015 году — лишь 682 тысячи рублей при резком росте выручки. С тех пор финансовые показатели предприятия устремились вниз. По итогам 2018 года общество выручило 216 млн рублей, а по прибыли и вовсе ушло в минус на 18 млн рублей.

Ситуацию можно связать с тем, что примерно с конца 2016 года ПО «Железобетон» стало получать меньше государственных и муниципальных контрактов на поставку жилых помещений для Бийска в рамках краевой программы по переселению граждан из аварийного жилья. До конца 2016 года управление капитального строительства при администрации Бийска закупило для муниципальных нужд недвижимости почти на 700 млн рублей. Однако с тех пор подобных контрактов у компании почти не было. Вместе с тем прекратилось аукционное сотрудничество и с другими структурами, в том числе и казенными.

С большой вероятностью это связано с тем, что ПО «Железобетон» имени В. М. Мозырского» в 2018 году было включено в «Реестр недобросовестных поставщиков» краевого Минстроя, о чем свидетельствуют данные портала Госзакупок. Соответствующую заявку трижды подало КГКУ «Региональное жилищное управление», которое в 2017 году в рамках трех контрактов заказало у фирмы жилье в Бийске почти на 80 млн рублей. Все они были расторгнуты по решению суда, подрядчика обязали выплатить многомиллионные штрафы.