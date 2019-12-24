Минниханов ответил на вопрос об участии в выборах 2020 года

Глава РТ Рустам Минниханов заявил, что еще подумает над тем, выдвигать ли ему свою кандидатуру на выборах президента республики в 2020 году. Нужно хорошо доработать нынешний срок, заявил он на встрече с журналистами.

В ходе беседы у Минниханова спросили, планирует ли он участвовать в предстоящих выборах.

«Я могу согласиться или не согласиться, если меня выдвинут. Я не могу [сам] выдвигать себя в президенты, нет у меня таких полномочий», — сказал глава РТ.

После этого один из журналистов заметил, что татарстанское отделение партии «Единая Россия» готово выдвинуть кандидатуру нынешнего президента РТ на выборах в 2020 году.

«Выборы президента Татарстана — ответственная и серьезная работа. Мы готовы к тому, чтобы выдвинуть от политической партии „Единая Россия“ кандидатуру Рустама Минниханова, поддержать его. Будем вести согласованную работу, чтобы эти выборы прошли на базе действующих законов успешно и чтобы действующий президент, поддержанный нами, получил абсолютную легитимность и большинство, на которое можно опираться при реализации своих президентских полномочий», — отметил накануне лидер ЕР в Татарстане, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Мне он (Мухаметшин — прим. ред.) ничего не сказал. Я с ним сегодня виделся, даже не намекнул мне. <…> С женой посоветуюсь. Знаете, наверное, эта тема для республики важная, да и в каждом регионе такая ситуация. Еще 2019 год не завершен. Еще мой срок — 9 месяцев, доработать его надо хорошо, а потом видно будет. Но не исключено, что приму участие», — добавил президент РТ.

Накануне руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Юрий Камалтынов заявил, что Минниханов может в 2020 году выдвигаться на выборах, поскольку на свой первый срок тот был назначен, а не избран.