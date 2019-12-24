После провала: в кино покажут обновленную версию экранизации мюзикла ‘Cats’

Студия Universal отправит в кинотеатры обновленную версию экранизации мюзикла 'Cats' – спустя некоторое время после провального старта в США. Согласно СМИ, изменения коснутся визуальной составляющей, которая ранее была подвергнута критике.

Студия Universal вышлет в кинотеатры новую версию мюзикла 'Cats' спустя несколько дней после премьеры в США. Согласно Variety, в ней будут частично улучшены визуальные эффекты, при этом хронометраж фильма останется неизменным.

О том, какие именно моменты ленты будут улучшены, не сообщается, однако, вероятно, изменения коснутся, в частности, рук (лап) героини Джуди Денч в одном из эпизодов картины, которые ранее стали темой для обсуждений в соцсетях.

«Это не шутка: 'Cats' поспешили выпустить в кинотеатры до окончания работ и теперь рассылают новую версию с обновленными спецэффектами. Как понять, что вы смотрите старую версию? Ищите человеческую руку Джуди Денч с кольцом и так далее», – написала в Twitter сценаристка Дженелл Рили.

Режиссером киноадаптации выступил Том Хупер, обладатель «Оскара» как автор фильма 'The King's Speech'. По его словам, работу над мюзиклом он закончил за несколько часов до премьерного показа 'Cats' в Нью-Йорке, который прошел 16 декабря.

«Я закончил его вчера в 8 часов утра – после 36 часов работы кряду. Я просто наносил заключительные штрихи», – говорил он тогда.

Массово в американских кинотеатрах экранизация знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера стартовала на прошлой неделе, показав ужасающий в плане сборов дебют: в свой первый уикенд лента собрала в Штатах всего $6,5 млн, получив 3380 мест. Это открытие вошло в число худших 20 в истории для картин, имевших не менее 3000 мест. Общая касса ленты на данный момент составляет $10,9 млн – и это при заявленном бюджете в примерно $100 млн. Что касается России, то у нас фильм еще не стартовал: его премьера состоится 2 января 2020 года.

Несмотря на тот факт, что продюсером проекта удалось привлечь в каст немало громких имен (Идрис Эльба, Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Иэн Маккеллен, Ребел Уилсон, Джеймс Корден, Джуди Денч), 'Cats' получили в целом негативные отзывы. Так, к примеру, рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes составляет кошмарные 18%.

Основная претензия критиков касается «криповой» графики – мягко говоря, не всем понравилось, как (в плане визуала) актерам в ленте добавили во внешность кошачьи черты, в результате чего происходящее на экране (по мнению ряда зрителей) более походило на фильм ужасов, чем на мюзикл.

Примечательно, что первые серьезные опасения относительно экранизации знаменитого бродвейского мюзикла появились у зрителей уже после публикации в сети первого трейлера. «Это видео тревожит меня и заставляет чувствовать дискомфорт», «Это ужасно, уберите это от меня!», «Это не кошка. Это даже не человек. Это мерзость!» – писали разочарованные пользователи.

Добавим, что премьера 'Cats' Уэббера прошла в 1981 году на сцене Нового Лондонского театра, а уже через год режиссер поставил мюзикл на Бродвее. Представление шло на главной музыкальной сцене мира в течение 18 лет – за это время оно было показано около 7,5 тыс раз. Доходы мюзикла, который был переведен на 20 с лишним языков, превысили $400 млн.

Постановка получила множество самых престижных премий и стала одним из наиболее долгоиграющих шоу на лондонской и нью-йоркской сценах. В основу спектакля легли детские стихи английского поэта Томаса Элиота – цикл «Сказки Старого Опоссума о практичных кошках» 1939 года. Произведение британца произвело сильное впечатление на Эндрю Уэббера, и он решил взять его в основу своего мюзикла.

Действие 'Cats' происходит на ежегодном масштабном кошачьем балу, на который из всех уголков Земли собираются самые разные представители «Племени избранных» – породистые, домашние, дворовые кошки, коты и котята. Каждый из них рассказывает о себе – чем он исключителен и за какие свои качества может состоять в «Племени избранных». В конце празднества кошки должны выбрать своего нового вожака, который попадает в «кошачий рай» и затем возрождается к новой жизни.