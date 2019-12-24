Назван регион-лидер по числу повышающих производительность труда предприятий

Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Нижегородская область является лидером среди российских регионов по числу вовлеченных в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» предприятий. Об этом пишет НИА Нижний Новгород со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По его словам, регион даже перевыполнил план по вовлечению в нацпроект предприятий. «В нацпроект планировалось вовлечь 47 предприятий, сегодня количество участников – 85, и это лучший результат среди всех субъектов России, он более чем в два раза превышает среднероссийский показатель», — сказал Никитин.

По его словам, на предприятиях, которые участвуют в нацпроекте, производительность труда повышается на 10-30 процентов.

В рамках нацпроекта по повышению производительности труда Россия собирается до 2024 года увеличить производительность но средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до 5 процентов в год к концу 2024-го против 1,4 процента в 2018-м.