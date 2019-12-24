Татарские встречи на берегу Персидского залива: «Куда приводят мечты»

Татарские встречи на берегу Персидского залива — одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, и каждый из них оставил в моей жизни свой след, подарив драгоценные минуты дружеского общения. Для меня «татарские встречи» — это встречи в духе татарской культуры с ее открытостью всему миру, «кругосветностью», свойственной духу татарского народа. Говорят, что самый короткий путь в желаемую реальность, пролегает через ворота мечты. И вот, я собрался с духом и пригласил Владимира Абрамовича Этуша на рыбалку. На край света – на берег Персидского залива, и он откликнулся! Знаете, совершенно особенное состояние ума, когда едешь на встречу с человеком, который привнес в твою молодость праздник искрометного таланта. Помню, что по дороге в аэропорт поймал себя на мысли, что аравийский ветер, как время летит навстречу, заставляя оборачиваться назад – туда, где прошлое обретает реальные черты, и словно со стороны, я вижу, как сижу в кинотеатре, и затаив дыхание смотрю свой любимый фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница». В то далекое время каждый зритель выбирал своего любимого героя. Кто Шурика, кто Нину, кто знаменитую компанию – Труса, Балбеса и Бывалого. Моим любимым героем был товарищ Саахов в исполнении Владимира Этуша. И так было во всех фильмах, где снимался Владимир Абрамович.Это особое ощущение чего-то такого, что напоминает детскую сказку, где все сбывается. Незадолго до встречи, я попытался посмотреть на окружающую реальность глазами Владимира Абрамовича. И только тут заметил, что Дубайский аэропорт напоминает планету Флостон из фильма «Пятый элемент» Люка Бессона. Арабы в белых одеяниях, разноцветные толпы индусов, всё разнообразие форм и цветов одежды со всего мира. Самолет из Москвы приземлился. Никогда не забуду, как среди прилетевших еще не увидел, но почувствовал, что сейчас случится то, о чем еще недавно я не мог даже подумать. Зажмуриваю глаза. Открываю. И вот мне навстречу идут Владимир Абрамович и его супруга Елена. Мгновенье и я отчетливо понимаю, что нет ни толпы, ни аэропорта, ни ветра времени…Есть Мастер, удивительный актер Владимир Этуш. Есть его искрящиеся глаза и улыбка. Владимир Абрамович берет нас с Еленой под руки, и мы идем к выходу из аэропорта.Это было для меня необычно. Мы шли и беседовали как старые добрые друзья. Владимир Абрамович как все крупные яркие личности оказался удивительно простым, открытым человеком. Мир арабских эмиратов завораживает с первых минут, как только Вы выходите из аэропорта. Скоростные магистрали и песок, движение и покой одновременно. Арабы доброжелательные, но полные достоинства. Сверкающие на солнце небоскребы и зеленые островки вилл. Далее, я помню, как Владимир Абрамович садится на переднее сидение джипа и вот мы уже в пути. Я с жадностью ловлю каждую его реплику, каждое слово. Общение с Этушем – это особое пространство, в котором тонкий и порой грустный юмор сочетается с редкой красотой каждой мысли, которая получает звучание, делая обычный разговор действом, почти спектаклем. Его первое впечатление от арабского мира было почти как у Экзюпери, когда он встретил в пустыне араба, спешащего ему на помощь: «Нет больше ни племен, ни наречий, ни каст…». Для кого-то может это не важно, но не для Владимира Абрамовича это главное, первое, что он воспринял, ступив на эмиратскую землю. Вспоминая свои фронтовые впечатления, он раскрывал суть «планеты людей» по-своему: «Нет на земле никаких русских, немцев, евреев, голландцев. Есть просто люди, которые воюют, которые терпят, которые боятся и которых заставили стрелять друг в друга». Помню, что поймал себя на мысли, а ведь они с Экзюпери воевали на одной войне.Приглашая Владимира Абрамовича в арабские эмираты, я перечислял в памяти все, что может его здесь удивить и порадовать. И тут, мне на глаза попалась публикация о том, что в последние годы, Владимир Абрамович репетировал главную роль в пьесе Виктора Шендеровича «Потерпевший Гольдинер». Там главный герой в его исполнении размышляет о том, что его может удивить в этой жизни. «На кой черт мне сдалась ваша Америка, – говорит он, передвигаясь по дому на инвалидной коляске. – Сема Липскер проел мне плешь своими замечаниями: «Вот ты тут сидишь, а жизнь проходит мимо! Посреди Манхэттена стоит голый ковбой в одной шляпе. Ты обязан это увидеть!» Нет, я спрашиваю: зачем мне было на это смотреть? Мало я видал идиотов в шляпе? Он мне говорит: «Ты удивишься». А я вот этими глазами видел Маленкова с Кагановичем! Я видел пятилетку в четыре года – что меня еще может удивить?».Эти фразы из спектакля «Потерпевший Гольдинер», для меня прозвучали как бы вне пьесы Владимира Шендеровича. Ведь практически тоже самое можно сказать и о «чудесах Дубая». Обычные туристические маршруты в ОАЭ – традиционно однообразны, они далеки от приключенческих сюжетов, от ветра и соленных брызг, от непредсказуемости природы.

Как однажды сказал Владимир Абрамович: «Реализм в чистом виде — скучное дело. Если показывать все, как есть, будут одни котлеты и пирожки». Но успокоила мысль, что рыбалка в Персидском заливе — нечто вроде полотен Сальвадора Дали. Владимир Этуш в окружении Исмагила и Ислама Шангареевых.Калейдоскоп дней с Владимиром Абрамовичем стал для моей семьи «праздником, который всегда с тобой». Все мои 11 детей и 10 внуков заполнили пространство вокруг Владимира Абрамовича суматохой детства и любознательностью юности. Слегка уставший по началу от дальнего перелета он проникся лучистыми энергиями Востока и глаза его засветились светом, который притягивал к себе всех, кто был рядом, кто имел счастье видеть и слышать его. Среди дубайских достопримечательностей, мы (помня его героя Потерпевшего Гольдинера) все же посетили знаменитый Dubai Mall — самый крупный торгово-развлекательный центр в мире. Общая площадь центра составляет более 1,2 млн м?, и поэтому прогулку по нему мы сделали на специальном электромобиле. В знаменитом Dubai Mall.Накануне рыбалки мы с Владимиром Абрамовичем и его супругой Еленой посетили аквариум в эмирате Шарджа.Аквариум этот примечателен тем, что здесь собраны рыбы, живущие у берегов Персидского залива, как раз там, где намечалась наша рыбалка. Среди грозных обитателей аквариума – акулы, мурены, зебра-крылатка, морские ежи. Мы с Владимиром Абрамовичем буквально бродили по морскому дну, так как аквариумы расположены на стенах, в полу и на потолке, создавая некую иллюзию подводного царства. Музей-аквариум в эмирате Шарджа.Встречи с Владимиром Абрамовичем на Берегу Персидского залива были настоящей «школой души», умению радоваться всему, что нас окружает, шутить и смеяться с неслыханной простотой, восхищаться парящей чайкой, песочным замкам, травинкой, пробивающейся сквозь асфальт.Время рыбалки наступило рано утром. Обычное время — пять часов утра. Мы начали чуть позже. Клев закачивается к часу дня, но ведь главное для нас было не наловить как можно больше рыбы, а та красота, тот азарт, что сопровождает любую рыбалку. Владимир Абрамович надел капюшон. Дыхание океана даже в самые теплые дни дает о себе знать. Рыбалка!Скажу без ложной скромности — рыбалка удалась. Королевская макрель и барракуда сверкали на утреннем солнце. Мелочью мы поделились с Бакланами и чайками, убрав в корзинку крупную рыбу для ухи. Владимир Абрамович положил мне руку на плечо. «Спасибо Исмагил, мы сыграли сегодня вместе замечательный спектакль» — сказал он, опустив капюшон. Мы возвращались на берег. Вечером, ближе к закату мы поехали в пустыню. Владимир Абрамович попросил пройтись с ним по оранжевым дюнам. «Всегда хотел посмотреть за горизонт времени» — сказал он, и словно прощаясь, протянул мне руку. Океан и пустыня – все остальное декорации» пронеслось у меня в голове, когда мы медленно шли к машине, словно уходя за занавес «дня рыбалки», ради которого Владимир Абрамович в 95 лет совершил путешествие на край света.Видеохроника пребывания Владимира Этуша с супругой Еленой в гостях у Исмагила Шангареева:https://www.youtube.com/watch?v=DYYkBGaeTIUhttps://www.youtube.com/watch?v=YOBst2oPslkhttps://www.youtube.com/watch?v=e-5L2k4eAbghttps://www.youtube.com/watch?v=8qYDzcJ5amEhttps://shangareev.com/video/https-www-youtube-com-watchvrrx9p_gnoea/https://www.youtube.com/watch?v=OUVxWIFR8uYhttps://www.youtube.com/watch?v=1E7xU0yB8Uohttps://www.youtube.com/watch?v=8qYDzcJ5amE https://www.youtube.com/watch?v=vwbAriIS9f8Вhttps://www.youtube.com/watch?v=qXuRB0KcXh8https://www.youtube.com/watch?v=shwOlaPux38https://www.youtube.com/watch?v=RFPyfzj8PMIНедавно, возвращаясь из Омана, я остановил машину в том самом месте, где мы с Владимиром Абрамовичем пытались заглянуть за горизонт времени. Заглушил мотор и молча стоял, слушая ветер. Исмаил Шангареев, Брюссель, 2019 г.