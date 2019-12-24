Умные часы Xiaomi Youpin за 17 долларов поступили в продажу

В Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin. Средства на этот гаджет компания собирала на фирменной площадке коллективного финансирования. Было собрано около 1,5 млн долларов, что в десятки раз больше, чем требовалось. Конечно же, многие спешили присоединиться к этому проекту, ведь часы Xiaomi Youpin дешевле даже чем самый недорогой и популярный фитнес-трекер Xiaomi. Приобрести их можно лишь за 17 долларов США.

Xiaomi Youpin получили цветной экран диагональю в 1,3 дюйма с разрешением 240 на 240 пикселей. Они оснащены системой мониторинга пульса. Разработчики подчеркнули, что Xiaomi Youpin хорошо защищена от внешних воздействий, имеет Bluetooth 4.2, девять предустановленных режимов тренировок, шагомер и прочие типичные для устройств этой категории функции. Обещано, что Xiaomi Youpin без подзарядки смогут проработать 14 дней. Часы комплектуются аккумулятором на 210 мА•ч. Масса этого гаджета составляет лишь 34 грамма. Часы синхронизируются со смартфонами на базе Android 4.4 и выше, а также iOS 8 и новее.