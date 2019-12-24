Ученые заявили, что северный магнитный полюс Земли продолжает смещаться к Сибири. Это стало ясно после того, как ученые обновили Всемирную магнитную модель. Оказалось, что скорость смещения северного магнитного полюса выше, чем прогнозировалось ранее. Всемирная магнитная модель поддерживается учеными Британской геологической службы и Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Для построения модели используются данные со спутников и от 160 наземных обсерваторий. Всемирная магнитная модель используется в навигационных приложениях, а также в военных системах ориентирования. Она также необходима для морской навигации.

Обновляется Всемирная магнитная модель раз в пять лет. Но в этот раз ученые решили обновить ее раньше на год. Как рассказали эксперты, дрейф полюсов может быть связан с движением на границе ядра и мантии планеты сильно разогретых потоков. Предполагается, что на движение полюсов влияет расплавленный метал в недрах нашей планеты, который, разогреваясь до 3 тыс градусов по Цельсию, провоцирует смещение магнитного поля. Сотрудник Британской геологической службы, доктор Киран Бегган рассказал, что реактивный поток на «верхушке» планеты втянул в себя северный магнитный полюс. Поэтому и произошло смещение северного магнитного полюса в сторону России. Отметим, за движением магнитных полюсов ученые следят с 1831 года. С момента своего открытия северный магнитный полюс «прошел» около 2250 километров. Скорость смещения северного магнитного полюса увеличились с двухтысячных. Если ранее полюс за год смещался примерно на 15 километров, то за последние годы скорость движения северного магнитного полюса достигла 55 километров. Ученые ожидают, что в ближайшие годы она вновь начнет уменьшаться.