В петербургском суде покончил с собой мужчина, обвиняемый в изнасиловании

Накануне в одном из петербургских судов в комнате для арестованных конвойные обнаружили труп 40-летнего мужчины с перерезанным горлом, которому перед этим продлили срок содержания под стражей. Он обвиняется в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством и причинением потерпевшей увечий.

После продления ареста мужчину закрыли в специальной комнате, откуда его должен был забрать конвой для доставки в СИЗО.

«По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – приводит [url=]REGNUM[/url] сообщение ведомства.

С использованием каких предметов обвиняемому удалось свести счеты с жизнью, не уточняется. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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