Президент В.В. Путин защитил россиян, покупающих жилье, от мошенников

Фото: pixabay.com

Большинству Россиян довольно сложно решить жилищную проблему. Речь идет не столько в улучшении условий жизни, сколько просто приведение количества квадратных метров на члена семьи к санитарным и моральным нормам. И как должен чувствовать себя гражданин, потративший половину жизни на решение этого вопроса, или втянувший себя в кредиты и ипотеки на долгие годы, когда речь заходит о потери честно приобретенных квадратных метров, без всякой надежды на возврат денег. Путин защитил Россиян, покупающих жилье.

Запрещено изымать честно приобретенное жилье

При покупке жилья добропорядочные граждане будут иметь гарантии от властей на законное владение недвижимостью, внесенной в государственный реестр.

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Новым законом установлено, что государству запрещается истребовать по исковым заявлениям жилую собственность, приобретенную добросовестными покупателями.

К их числу относятся и те собственники, которые получили недвижимость безвозмездно.

Новым законом предусматривается понятие презумпции добросовестности

Государственный Комитет Российской Федерации считает, что для определения добросовестности покупателя необходимо наличие записи об объекте недвижимости в государственном реестре на момент оформления сделки. То есть основанием для честного приобретения жилого помещения должно считаться наличие записи в госреестре до тех пор, пока не доказано в судебном порядке, что покупатель был проинформирован о незаконности отчуждения покупаемого объекта.

Законные пятнадцать лет

Фото: pixabay.com

Приобретательная давность в России на недвижимое имущество составляет пятнадцать лет. Ранее закон не принимал во внимание момент вступления в собственность при спорных ситуациях. В новом проекте закона права собственности добросовестного покупателя начинают действовать при переходе объекта в пользование приобретателя. Закон, одобренный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, начнет действовать с первого января наступающего года.

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