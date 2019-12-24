Турецкие власти задержали ещё одного мэра от прокурдской партии

Филиз Булуттекин, со-мэр Сурского района Диярбакыра, была задержана рано утром в рамках продолжающегося «террористического расследования» в отношении неё, пишет Reuters. В тот же день были задержаны также два члена муниципального совета.

В ДПН сказали, что полиция провела обыск в доме Булуттекин, и партия поделилась изображениями в Twitter, показывая блокады вокруг здания муниципалитета Сура.

Сертач Булуттекин, адвокат мэра и член семьи, заявил агентству, что Филиз Булуттекин сказал, что полиция положила её, её сына и её мужа на землю во время рейда и направила на них оружие.

Отметим, что турецкое правительство считает многих депутатов ДПН и её мэров связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) — группой, объявленной Анкарой, США и Европейским Союзом террористической организацией.

По данным ДПН, Анкара назначила исполняющих обязанности мэров в 31 муниципалитете, которые ранее возглавляли мэры от ДПН в юго-восточных городах и округах после мартовских выборов, а 23 мэра ДПН в настоящее время находятся в тюрьме в ожидании суда.

Адвокат сказал, что подробности обвинений в адрес мэра неизвестны, поскольку материалы расследования являются конфиденциальными.

Агентство Анадолу сообщило, что в отношении Булуттекин проводятся расследования по обвинению в пропаганде терроризма, оскорблении турецкого народа, правительства и парламента.

По данным агентства, Булуттекин присутствовала на похоронах боевиков РПК и присоединилась к пресс-конференции, посвящённой лидеру РПК Абдулле Оджалану, заключённому в тюрьму с 1999 года.

Напомним, что ДПН управляет многими городами на юго-востоке Турции и, как правило, назначает одного мужчину и одну женщину — со-мэра — для содействия гендерному равенству.