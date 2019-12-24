Jaguar Land Rover поднимет цены на автомобили в России

В январе 2020 года компания Jaguar Land Rover повысит цены на свои автомобили в России в связи с увеличением утилизационного сбора. Подорожание затронет все модели Jaguar и Land Rover, кроме электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Об этом сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе JLR.

«Стоимость автомобилей Jaguar Land Rover в январе 2020 года вырастет на 1,5% – 2,5% в зависимости от размера ставки утилизационного сбора», — говорится в сообщении.

Напомним, повышение утилизационного сбора на транспортные средства, утвержденное Правительством РФ, вступает в силу 1 января 2020 года. На легковые автомобили ставка вырастет более чем вдвое (на 110,7%), еще большее повышение ожидает легковушки с двигателем объемом от 3,5 литров – на 145%.