Кроссовер JAC S7 проходит сертификацию в России

Китайская компания JAC приступила к сертификации флагманского кроссовера JAC S7 в России, продажи которого начнутся в августе 2020 года. Производство модели для российского рынка наладят на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. Цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «Джак Автомобиль», длина 4790 мм и колесная база 2750 мм позволяют кроссоверу вмещать сразу три ряда сидений, причем второй и третий складываются в пропорциях 60/40 и 50/50 соответственно. Объем багажника в пятиместной конфигурации составляет 960 л, а при сложенных пассажирских сиденьях достигает рекордных 1358 литров.



JAC S7. Фото JAC



JAC S7. Фото JAC

В зависимости от исполнения «российский» JAC S7 укомплектуют полностью цифровой приборной панелью, мультимедийным комплексом с сенсорным экраном и навигацией, проекционным HUD-дисплеем, кожаной отделкой салона, аудиосистемой Infinity с девятью динамиками и сабвуфером, панорамной крышей, передними сиденьями с электроприводом, подогревом и вентиляцией, двухзонным климат-контролем, электроприводом багажника и другими полезными опциями.

Линейка двигателей переднеприводного JAC S7 представлена двумя бензиновыми турбомоторами: 1,5-литровым и 2,0-литровым мощностью 174 л.с. и 190 л.с. соответственно, пару которым составляет шестиступенчатая «механика» или шестиступенчатый «робот» DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Кроме флагманского S7, к октябрю-ноябрю 2020 года в Россию должна приехать еще одна модель JAC – компактный кроссовер S4. Вся информация о нем появится ближе к старту продаж.

Текущий модельный ряд китайской марки, состоящий из кроссоверов S3, S5 и пикапа T6, останется в продаже и в следующем году.