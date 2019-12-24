Lada 4x4 получит новый руль весной 2020 года

АвтоВАЗ начнет оснащать LADA 4×4 новым рулем с фронтальной подушкой безопасности в лучшем случае к весне 2020 года. Об этом пишет портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на источник, приближенный к заводу.

Как сообщают «Автоновости дня», изначально планировалось, что внедорожник получит новое рулевое колесо в декабре 2019-го или январе 2020 года, но из-за того, что поставщик до сих пор не найден, сроки пришлось перенести.

«По рулю сейчас ищут поставщика. Специфика рулевой такая, что сейчас не «запихнешь» подушку в руль. Поэтому ещё будут думать, как это сделать. В два месяца могут и не уложиться», — сказал собеседник.

Производство обновленной LADA 4×4 с модернизированным салоном началось в середине декабря. Первые рестайлинговые внедорожники уже добрались до дилеров, однако в продажу они поступят только в январе 2020 года. Ожидается, что с обновлением модель подорожает во всех комплектациях ровно на 40 тысяч рублей.