Умер Рам Дасс – участник экспериментов с ЛСД и один из самых известных гуру эпохи нью-эйдж

Американский гуру и психолог Ричард Альперт, экспериментировавший с психоделическим веществом ЛСД, скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщается в его официальном профиле в Instagram.

Альперт, более известный под именем Рам Дасс, вместе с психологом Тимоти Лири исследовал в Гарвардском университете эффекты психоделиков. Его уволили после обвинений в том, что он дал псилоцибин студенту. Он продолжал эксперименты с расширенным состоянием сознания и вне стен универитета.

Вскоре после этого Альперт на несколько лет отправился в Индию, где обратился в индуизм и принял имя «Рам Дасс», что означает «служитель бога Рамы». Под этим псевдонимом он выпустил ряд книг о духовном росте, в том числе «Будь здесь и сейчас», ставшую бестселлером.

Он основал и участвовал в деятельности ряда благотворительных организаций, в том числе «Living/Dying Project», волонтеры которого помогали умирающим людям справиться с неизбежной смертью. Весь свой доход от продажи книг он постепенно направил на благотворительные цели. Последние годы своей жизни он прожил на гавайском острове Мауи.

В 2010-х годах, спустя десятилетия после запрета на изучение ЛСД, американские власти разрешили ученым возобновить эксперименты с этим веществом. Нейробиологам удалось выяснить, что эффекты «расширенного сознания» и потери собственного «я», которые вызывает ЛСД-25, связаны с увеличением количества нейронных связей в коре мозга.