Матвиенко анонсировала ответные меры на санкции США против «Северного потока-2»

Валентина МатвиенкоФото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия работает на ответными мерами на санкции США против проекта «Северный поток-2», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует ТАСС во вторник, 24 декабря.

Она назвала апофеозом абсурда и экономической войной введение США ограничительных мер в отношении инфраструктурного проекта «в далекой Европе». По ее словам, таким образом американские власти создают для страны конкурентные преимущества.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод будет достроен в любом случае, однако сроки могут немного увеличиться. Он подчеркнул, что «Газпром» знает альтернативные варианты, чтобы проложить газопровод.

Санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год. После этого швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода.