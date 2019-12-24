Глава СПЧ накричал на журналистку после вопроса Путину о Беслане

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, журналистка RT Екатерина Винокурова рассказала в интервью на «Дожде», что глава совета Валерий Фадеев накричал на нее.
Владимир Путин. Большая пресс-конференция. 2019 год.
kremlin.ru.
По словам журналистки, поводом стал вопрос, который та задала на заседании СПЧ с участием Владимира Путина. Он касался Беслана.
Винокурова задала вопрос о помощи пострадавшим в трагедии в Беслане, в том числе психологической.
«В итоге мне сказали, что я похитила полчаса времени президента. Я украла полчаса времени Путина на какой-то там Беслан», — рассказала журналистка.
Это произошло в присутствии всего президиума совета.
Также Винокурова заявила, что «Фадеев не подходит на роль главы Совета по правам человека при президенте, потому что он не понимает, что такое права человека и что такое гражданское общество», пишет znak.com.
«Он на меня позволил себе орать. На меня не позволяли себе орать, если честно, с института. Я хочу, чтобы было разбирательство, потому что в нынешнем виде СПЧ существовать не может. Он неэффективен», — считает журналистка.
По мнению журналистки, ее могут вывести из состава СПЧ, так как она «не нравится» Фадееву.
Ранее Владимир Путин назвал теракт в Беслане своей личной болью на всю жизнь.
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