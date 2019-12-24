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Не многие из операторов сотовой сети оставят без изменений цены на свои услуги в наступающем году. О повышении цен предупредили:

Теле 2;

Мегафон;

МТС;

Билайн.

Конечно, и другие компании не будут терпеть убытки, и повысят расценки. Следующим фактором по увеличению затрат стало навязанное властями решение об реализации закона о суверенном Интернете и антитеррористической безопасности. Бесконечные страшилки о прекращении доступа Россиян ко всемирной паутине.

Утечка персональной информации… Вряд ли это может быть обоснованием для одобрения дополнительных затрат за разговор с бабушкой по мобильному телефону. Но, к сожалению, нас об этом никто не спросит.

Насколько дороже будет общение

Фото: pixabay.com

По прогнозам специалистов, повышение стоимости услуг мобильной связи планируется в размере восемнадцати процентов. Но повышение стоимости не может быть у всех операторов одинаковым, и будет зависеть от тарифов частного или корпоративного использования. Необоснованные и неразумные расходы операторов сотовых сетей будут возложены на плечи пользователей.

При практически полной монополизации данной услуги выбора у клиентов не остается, и надо будет оплачивать чужие причуды из своего кармана. А введение обязательной абонентской платы при почти полном отсутствии адекватной связи в провинции дает возможность владельцам сотовой связи получать деньги за два-три местных звонка в месяц как за полноценную услугу. Пока операторы вынуждены мириться с неразумными расходами, вряд ли можно надеяться на улучшение качества услуг. Мобильная связь в России подорожает в новом году.