Стало известно, что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году

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mavit
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Share Tweet Share Share Email CommentsСтало известно, что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году

Закон о бюджете обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2020 год принят в третьем чтении. Эксперты объяснили, какие изменения ждут граждан в обязательном медицинском страховании в 2020 году.С 2020 года территориальные фонды ОМС будут получать подушевое финансирование, исходя из числа застрахованных граждан. Финансирование на одного человека в 2020 году будет составлять 12 699 рублей. В дальнейшем эта сумма будет увеличиваться ежегодно.

Стало известно, что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году

Принятый закон расширил меры высокотехнологичной медицинской помощи для граждан по полису ОМС. Увеличена сумма на лечение рака современными методами. Выделяется больше на лечение туберкулеза, половых инфекций, ВИЧ/СПИД, диабета, гипертонических болезней, психических расстройств. По полису ОМС будут проводить КТ, МРТ, УЗИ. На эти виды обследований деньги ОМС выделяются впервые. Также полис ОМС будет действовать на процедуру ЭКО, молекулярно-генетические исследования на онкологию, на оказание помощи неизлечимо больным на дому и многие другие виды лечения.Будет увеличена сумма финансирования из ОМС на посещения врача в поликлинике. Также больше выделяется денег на диагностические и лабораторные исследования.Эксперты отмечают, что внесенные изменения поднимут уровень медицинского обслуживания по ОМС на качественно новый уровень.В следующем году в 36 регионах страны планируется создать офисы досудебного урегулирования споров по ОМС. Задачей сотрудников этих офисов будет урегулирование конфликтов пациентов с медучреждениями.Помимо этого, для застрахованных лиц уже разработан регламент информационного сопровождения на всех этапах оказания медицинской помощи.

Стало известно, что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году