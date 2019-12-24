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Стоимость услуг зависит не от воли Правительства, а от износа оборудования и честности должностных лиц, принимающих решения на местах. А, следовательно, выясненные журналистами допустимые показатели выглядят довольно нелепо.

Как будет расти плата за ЖКХ в наступающем году

Правительство утвердило критерии, согласно которым рассчитывается размер платы за коммунальные услуги граждан Российской Федерации. Для его расчета берется усредненный показатель в данном субъекте за прошедший год. Документ можно прочитать в Интернете.

Индекс представляет собой максимально допустимый рост всех платежей за коммунальные услуги. Он привязан к каждому региону. Такой индекс принят для использования при расчетах увеличения коммунальных платежей по муниципальным образованиям.

Он не учитывает ни обновления оборудования и объектов, ни их износа, а носит чисто математический характер. Даже если взглянуть на цифры вскользь, возникают вопросы, по какой причине в Москве они ниже, чем в Ненецком Автономном округе:

Москва — 5 %;

Московская область — 4, 1 %;

Чечня — 6, 5 %;

Ненецкий АО — 2, 4 %.

Документ ограничивает порог повышения тарифов, который запрещено переступать местным чиновникам. То есть, если полученных от жителей средств не хватит на обеспечение их теплом, водой и прочими необходимыми услугами по ЖКХ, они платить больше положенного не будут, но, возможно, останутся без какой-то части обслуживания.

Ждем повышения оплаты жилищно-коммунальных услуг весной

Фото: pixabay.com

Тарифы ЖКХ с 1 января 2020 года могут быть повышены, и причина ясна: отопление, аварии, связанные с зимними условиями эксплуатации зданий. Но в следующем году рост платы за ЖКХ запланировано правительством только на второй квартал. Оно посчитало, что достаточно увеличения платы в июле уходящего года в размере 2,4 процента в среднем по стране, чтобы продержаться до весны следующего.

Причем рост платежей был вызван не насущной потребностью обслуживающих компаний, а ростом налога на добавленную стоимость, которая, конечно, не принесла пользы изношенным теплоэнергоцентралям. Запрещено повышать цены на содержание объектов недвижимости сверх инфляционных показателей. Об этом рассуждали летом, когда не было замерших труб центрального отопления и прорывов каналов горячего водоснабжения.

Население заинтересовано в сохранности содержимого своего кошелька, но только до тех пор, пока в квартире есть свет, вода и тепло. Сейчас возникает вопрос, каким образом могут рассчитываться затраты на ЖКХ в новых, недавно введенных в эксплуатацию зданиях и объектах с насквозь дырявыми стенами, перекрытиями и кровлей. А также изношенными аварийными ТЭЦ, потребляющими больше финансов, чем получающими выручки.