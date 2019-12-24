Банковские переводы по номеру телефона с 1 января станут платными

Некоторые банки планируют сохранить нулевой тариф и после введения платы за переводы со стороны ЦБ

Начиная с 1 января 2020 года, россиянам придется платить комиссию за использование системы быстрых платежей (СБП), позволяющей осуществлять переводы по номеру телефона.

Как сообщает газета «Коммерсант», оборот в системе стремительно растет – приблизительно на 20% в месяц. Свыше 70% клиентов СБП ранее не применяли другие сервисы переводов. Таким образом, банкам удалось «цифровизовать» значительную часть населения, ранее избегавшую электронных услуг.

Суммарный объем переводов через СБП к началу декабря уже превышал 40 млрд рублей, число операций с марта по ноябрь включительно составило около 5 миллионов. Эти цифры объясняются в том числе и отсутствием платы за услугу, однако теперь правила меняются: с 1 декабря она составит 0,5-3 руб. для банков. Каким образом и в каком объеме эта комиссия будет сниматься с клиентов, предстоит решать самим учреждениям.

«Некоторые банки планируют сохранить нулевой тариф и после введения платы за переводы со стороны ЦБ, другие намерены посмотреть, как будет формироваться рынок», – отмечает издание.