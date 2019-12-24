Следком завел на скандальную мать из Челнов новое уголовное дело

Скандально известная автоледи из Набережных Челнов Агина Алтынбаева вновь стала фигуранткой уголовного дела. В этот раз ее подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие установило, что она, находясь в отделении полиции в городе Мамадыше, напала на сотрудницу полиции – ударила ее по руке и толкнула. Она также разбросала по кабинету лежавшие в шкафу документы. В СК региона подчеркнули, что сотрудница полиции получила травму.

В поле зрение правоохранительных органов Агина Алтынбаева попадала уже не раз. Недавно в Сети появилось видео, на котором можно увидеть, что она посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына и разогнала машину до 130 километров в час. Ее подозревают в «вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Алтынбаева свою вину не признает. Стоит отметить, что ранее ее оштрафовали после видео, на котором запечатлено, как она управляет автомобилем, держа перед собой младенца, непристегнутого и без специального кресла.Местные СМИ сообщают, что ранее эта же челнинка разгромила кабинет заведующей в детсаду «Аленький цветочек» и покусала бухгалтера дошкольного учреждения. Скандал она устроила из-за того, что руководительница отказалась отдавать документы сына Алтынбаевой.

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