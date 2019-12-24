Мифы о калориях, которые мешают похудению

Большинство людей полагает, что потеря веса основана только на снижении потребления количества калорий в день. То есть, либо ешьте меньше, либо тратьте больше — иначе похудеть невозможно. Но, на самом деле, простой подсчет калорий вообще не имеет смысла для грамотной диеты. Хотите сбросить вес? В первую очередь, переставайте верить вот в эту чушь.

Калории это топливо

Начнем с того, что вообще такое калория. Так принято называть единицу измерения тепла, необходимую для нагревания грамма воды на 1 градус Цельсия. Килокалория — количество тепла, необходимое для нагрева уже килограмма воды. Однако, к нашему организму все это имеет довольно опосредованное отношение, поскольку мы «работаем» на химической энергии — ее же получаем в результате окисления углеводов, жиров и белков в клетках.

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Отрицательная калорийность

Легенда о продуктах с так называемой —не более, чем продуманный производителями пищи миф. Подумайте сами, может ли существовать еда, на усвояемость которой организм затрачивает больше калорий, чем получает в итоге? Абсолютно все существующие продукты питания состоят из углеводов, белков и жиров. Это и энергии сами по себе — не ведитесь на рекламу.

Панацея спортзала

Спортзал штука хорошая, но как бы мы не потели на беговой дорожке, сжечь более 30% полученных за день калорий практически нереально. Большую часть энергии организм и сам способен потратить довольно эффективно, просто на поддержание жизнедеятельности. Однако, формирование мышечного корсета очень способствует усилению метаболизма — мышцы просто требуют больше энергии.

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Низкокалорийная глупость

Лишний вес появляется не из-за лишних калорий, он появляется из-за содержащихся в продуктах веществ. Обходите за версту упаковки помеченные «0» калорий. Скорее всего, здесь еще больше вкусовых добавок и красителей, чем в обычных продуктах.

Ледяная чушь

Еще один миф гласит, что употребление холодной воды и пищи приводит к быстрому сбросу веса — дескать, организм вынужден тратить на «разогрев» лишние калории. Однако, умное наше тело потратит всего 17 килокалорий, чтобы согреть поллитра воды с ноля до 37 градусов. Подсчитайте сами, насколько неэффективно пытаться похудеть с помощью холодной и невкусной еды.

Калории и лишний вес

Главную роль в получении лишнего веса играют не калории, а питательные вещества полученные с пищей. Вот, чем так опасны транс-жиры: поступающие с ними калории способствуют серьезному увеличению веса. Попробуйте перейти на здоровую пищу, вместо подсчета калорий — гораздо более эффективная методика.

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Все калории усваиваются

На самом деле, вся пища сначала должна пройти через желудок и только в тонком кишечнике начинает усваиваться. Примерно 10% полученных калорий не усваиваются вовсе. Животные белки усваиваются легче растительных, поскольку клетчатка больше времени проводит в пищеварительном тракте. Ценность калорий различается — хотите похудеть, включите в ежедневный рацион примерно 40 грамм клетчатки.

отсюда

01.06.2017