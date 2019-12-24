Власти Алтайского края заявили снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией

В 2019 году уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Алтайском крае снизился на 10 % по сравнению с 2018 годом. Об этом было заявлено на заседании межведомственной комиссии по предотвращению распространения заболевания, сообщается на сайте правительства региона.

По словам зампреда правительства края Ирины Долговой, за последние три года эпидемический процесс ВИЧ на территории региона стабилизировался. Это произошло на фоне роста числа обследованных граждан. В то же время она отметила, что еще остаются нерешенные вопросы в борьбе с эпидемией, которые требуют межведомственного взаимодействия. В связи с этим Долгова обозначила основную задачу – организовать работу на межведомственной основе, в которую должны включиться все уровни власти и добровольцы.

Также участники комиссии подвели итоги работы за 2019 год по реализации государственной стратегии по противодействию распространению ВИЧ в Алтайском крае. Согласно приведенным данным, за последние 11 месяцев 82 % зараженных вирусом жителей региона прошли диспансерное наблюдение. Кроме того, 96,7 % беременных женщин и 100 % новорожденных детей прошли химиопрофилактику, а полную трехэтапную профилактику совместно прошли 97,6 % матерей с детьми.

Вместе с тем власти отмечают, что целью госстратегии по борьбе с ВИЧ является предупреждение развития эпидемии. Как утверждается, это происходит путем снижения числа новых случаев заражения среди населения и снижения смертности от СПИДа. Для этого работают межведомственные программы профилактики, действующие в ключевых группах населения.

Участники краевой комиссии подчеркнули, что для эффективной реализации госстратегии необходимо, чтобы в работу включились и муниципалитеты, с чем пока наблюдаются проблемы. По имеющимся сведениям, в 18 районах и городах межведомственные комиссии не созданы, а там, где они имеются, разнится качественный и количественный состав, что говорит о недостаточном внимании к ВИЧ у местных властей. Таким образом, краевая комиссия признала работу муниципалитетов по борьбе с эпидемией неудовлетворительной.

По итогам заседания было решено доработать программу профилактики ВИЧ-инфекции на 2020 год и урегулировать данный вопрос в муниципалитетах.

Напомним, что по данным Роспотребнадзора, в 2016 году ситуация с заболеваемостью ВИЧ в Алтайском крае была критической. Все усугублялось нехваткой лекарств, что пришлось решать гуманитарной помощью. Также любопытно, что в свежей публикации краевого правительства не называются абсолютные показатели заболеваемости на отчетную дату. По наиболее актуальным данным регионального СПИД-центра, на 1 января 2019 года в крае было зарегистрировано 29 899 случаев ВИЧ-инфекции (около 1,3 % населения региона), пораженность на 100 тысяч человек – 879,5, что на 28,6 % выше значений среднероссийского показателя.