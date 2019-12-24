Что нас ждет 24 декабря: главное за три минуты

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mavit
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Что нас ждет 24 декабря: главное за три минуты

Главные события:

  • В Казани состоится очередная сессия Госсовета РТ
  • Владимир Путин планирует провести встречу с руководством обеих палат российского парламента
  • Рустам Минниханов проведет традиционную встречу с журналистами
  • В Москве суд начнет рассмотрение дела гендиректора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева
  • В Казани пройдет торжественная церемония награждения лауреатов республиканского общественного конкурса «Руководитель года»

Не забудьте поздравить:

  • Марат Шакиров, директор татарстанского филиала ПАО «МТС»

еще больше именинников

Что нас ждет 24 декабря: главное за три минуты

Главное утром в федеральной прессе:

  • Экзамен на водительские права изменится уже в январе
  • В Хабаровском крае упал истребитель Су-57

Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):

  • Казанский Кремль объяснил новый костюм в гардеробе Минниханова
  • Синоптики рассказали о 40-градусных морозах перед Новым годом
  • За переводы по номеру телефона с 2020 года российские банки начнут взимать комиссию
  • Нюшу затравили за странное имя дочери
  • Минниханов освободил от должности представителя РТ в Узбекистане — он работал 13 лет