Что нас ждет 24 декабря: главное за три минуты

Главные события:
- В Казани состоится очередная сессия Госсовета РТ
- Владимир Путин планирует провести встречу с руководством обеих палат российского парламента
- Рустам Минниханов проведет традиционную встречу с журналистами
- В Москве суд начнет рассмотрение дела гендиректора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева
- В Казани пройдет торжественная церемония награждения лауреатов республиканского общественного конкурса «Руководитель года»
Не забудьте поздравить:
- Марат Шакиров, директор татарстанского филиала ПАО «МТС»
еще больше именинников
Главное утром в федеральной прессе:
- Экзамен на водительские права изменится уже в январе
- В Хабаровском крае упал истребитель Су-57
Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):
- Казанский Кремль объяснил новый костюм в гардеробе Минниханова
- Синоптики рассказали о 40-градусных морозах перед Новым годом
- За переводы по номеру телефона с 2020 года российские банки начнут взимать комиссию
- Нюшу затравили за странное имя дочери
- Минниханов освободил от должности представителя РТ в Узбекистане — он работал 13 лет