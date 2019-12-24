Животные, которые способны захватить мир

Человек – единственное млекопитающее на Земле, обладающее одновременно ядерным оружием и большим пальцем, чтобы при случае нажать на красную кнопку. Мы находимся на вершине пищевой цепочки. С этим не поспорить? Некоторые животные могут думать – и думать иначе, чем мы. Отстоящий вбок большой палец есть у обезьян.

Потрясающая способность самоорганизации и самопожертвования есть у муравьев, пчел и крыс. Круче горилл лишь гиппопотамы. Когда трехтонный бегемотик приходит на водопой, крокодилы незаметно исчезают. К счастью, гориллы в большинстве своем добрые, чего нельзя сказать о гиппопотамах.

Что если они действительно объединятся против нас?..

Высшие приматы

Численность: примерно 500 тыс.

Главное преимущество перед человеком: невероятная сила и скорость передвижения

Кинг-Конг – вымышленный персонаж, одним махом сшибающий полицейские вертолет. Но полмиллиона горилл на нашей планете исключительно реальны, очень сильны и одновременно очень умны. Все высшие приматы (как и их младшие собратья по царству обезьян, такие как шимпанзе) бегают и прыгают лучше человека, а по деревьям передвигаются лучше любого представителя кошачьих. Силу гориллы доподлинно еще никто не измерил – попытки были, но самоубийственные.

Зато некоторые биологи, проводившие исследования в Танзании, считают, что высшие приматы уже вступили в свой каменный век.

К счастью, обезьяны очень любят ссориться между собой – война их племен отнимает столько сил, что на человека они обратят внимание еще не скоро.

Слоны

Численность: примерно 500 тыс.

Главное преимущество перед человеком: потрясающая память

Поскольку слон – по сути, биологический танк, его лучше не нервировать. Судите сами: самцы весят до шести тонн, имеют пуленепробиваемую шкуру, могут пройти сквозь бетонную стену и уж точно хлопнуть человека хоботом. Беда еще и в том, что в брачный сезон уровень тестостерона у самцов резко повышается в 60 (шестьдесят) раз.

Никогда не ходите по слоновьей тропе без крайней необходимости. Хуже даже не это, а то, что слоны помнят обидчиков как минимум в третьем поколении. К счастью, если слона не обижать, он не причинит человеку никакого вреда.

Вороны

Численность: в Москве около 1 тыс. черных ворон и около 200 тыс. серых

Главное преимущество перед человеком: согласованность действий

Одна ворона не представляет серьезной угрозы для взрослого человека, если только не защищает свое гнездо. Беда в том, что вороны исключительно умны и способны при малейшей опасности сбиться в стаю и дать достойный отпор обидчикам.

Классический пример – так называемое массачусетское поведение ворон. В этом американском штате вороны слишком расплодились, и жители решили их отстреливать. Через два дня все вороны изменили план полетов так, чтобы оказываться на грани досягаемости дробовиков, но немного дальше. Можно представить себе досаду незадачливых охотников. Под покровом ночи вороны возвращались к людям и немного мстили им за беспокойство.

К счастью, ворона – очень любопытная и игривая птица. Так, ручной ворон, воспитанный человеком, привязывается к нему как самая преданная собака. Вообще, вороны не имеют ничего против человека, пока он им не мешает. Им очень нравится охотиться на жаб – не для пропитания, а из спортивного интереса: если клюнуть жабу в печень, она лопается.

Пауки

Численность: не поддается подсчету

Главное преимущество перед человеком: внушают ужас

Пауки есть почти в каждом доме на всех континентах. По оценкам биологов, пауки ежегодно съедают больше белковой пищи, чем в совокупности весит все человечество. Они – прирожденные восьмиглазые охотники, и они ненасытны.

К счастью, разные виды пауков враждуют и не смогут объединиться против нас. Но будьте уверены: пока вы читаете, за вами наблюдают.

Крысы

Численность: не поддается подсчету, но крыс точно больше, чем людей

Главное преимущество: приспособляемость к любым условиям

Млекопитающие, как и мы с вами – но мы бы не удивились, узнав, что крысы сделаны из высокопрочного металла. Они едят практически все, яды на них не действуют (уже в третьем поколении крысы вырабатывают полный иммунитет). Они размножаются с огромной скоростью. В городах у крыс нет естественных врагов, кроме автомобилей.

Они очень умны и всегда действуют заодно. В голодные для людей времена крысы приладились грабить склады. Самцы ложились на спину, а самки – расковыривали ящики с куриными яйцами и аккуратно передавали яйца по цепочке. Крысята были в восторге и быстро научились воровать даже кофейные зерна.

К счастью, от крыс есть не только угроза, но и польза: должен же кто-то собирать за нами объедки.

Муравьи

Численность: по некоторым оценкам, 100 триллионов самых разных видов

Главное преимущество перед человеком: врожденная самоорганизация

У муравьев нет инстинкта самосохранения. Муравей не существует сам по себе – только в своем обществе. Муравейник весьма похож на утопическое человеческое общество, тем-то он и опасен. У каждого муравья с рождения есть профессия: рабочий, военный, надсмотрщик.

Лучшее описание муравьев принадлежит бразильскому путешественнику Хосе Ривера:

«Вопль его был страшнее клича, возвещавшего о начале войны:

– Муравьи! Муравьи!»

Муравьи! Это означало, что людям немедленно следовало бросить работу, покинуть жилища, огнем проложить себе путь к отступлению и искать убежища где попало. Это было нашествие кровожадных муравьев тамбоча. Они опустошают огромные пространства, наступая с шумом, напоминающим гул пожара. Похожие на бескрылых ос с красной головой и тонким тельцем, они повергают в ужас своим количеством и своей прожорливостью. В каждую нору, в каждую щель, в каждое дупло, в листву, в гнёзда и ульи просачивается густая смердящая волна, пожирая голубей, крыс, пресмыкающихся, обращая в бегство людей и животных…

Тогда всеми овладела одна мысль: спастись. Они предпочли муравьям пиявок и укрылись в небольшой заводи, погрузившись в нее по шею.

К счастью, муравьиные стаи всегда враждуют между собой, и если не разрывать их муравейник, они не обратят на вас внимания. Исключение – красные тропические муравьи тамбоча, которые едят вообще все, даже людей, и там где они проходят, исчезает все живое.

Гиппопотамы

Численность: по разным оценкам, 125–150 тыс.

Главное преимущество перед человеком: гигантский объем талии и столь же злобный характер

Бегемотов значительно меньше, чем людей. Численный недостаток с лихвой компенсируется весом в три тонны и мизантропией. В Африке это самое опасное млекопитающее. Крокодилов они перекусывают пополам, а люди в здравом уме не приближаются даже к одинокому гиппопотаму. Биологи пока не выяснили, почему бегемоты закусывают крокодилами. Есть версия, что они делают это просто потому, что могут.

К счастью, гиппопотамы флегматичны, и если их не сердить, они так и останутся в своих болотах.

отсюда