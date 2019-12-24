Цистерны с бензином загорелись на АЗС в Чечне

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Пожарные борются с огнем в городе Санта-Кларита, который находится в 50 километрах от Лос-Анджелесе…
Gene Blevins/Reuters
В Чечне загорелись четыре цистерны с бензином на АЗС в станице Червленая, сообщили РИА «Новости» в МЧС.
Прибывшие на место пожарные установили, что площадь возгорания составила 500 кв. м. Также была угроза, что огонь перекинется на еще две цистерны с бензином и газом.
На ликвидацию пожара были вызваны 30 человек и привлечены шесть единиц спецтехники.
В настоящее время выясняются причина пожара.
Сведений о пострадавших пока не было.
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