24 декабря 2019 отмечается Никонов день

День назван в честь преподобного Никона Печерского. Его семейство в Киеве XI века слыло богатым и золотом, и славой. Когда в 1096 на земли Киева вторглись орды половцев, в числе пленников оказались преподобный Евстратий и Никон.Неволя, полная мук, длилась более трех лет.

Человек, называвшийся его хозяином, опасаясь побега странного пленника, порезал ему жилы, но Никона это не удержало – однажды он просто исчез, и свидетелями этому были изумленные стражники.

Когда между половцами и киевлянами настал мир, Печерский монастырь посетил тот, кто был хозяином святого, и велико было его изумление — увидеть бывшего раба среди монахов. Раскаявшись, половец крестился и до самой смерти Никона был его честным слугой.

Про этот день говорили: «Никон стоит у икон». Ему молились об успокоении души в тревогах. Молили его и о том, чтобы прогнал носившуюся по земле в метелях нечистую силу.

Но, надеясь на Никона, и сами не зевали – с огнем в лампадах обращались к солнцу, чтобы опустилось на землю и ярким своим светом разогнало силы злую нечисть. Ведь им верилось, что до того, как удлинятся дневные часы, ведьмы кружат над землей, начиная жестокие метели.